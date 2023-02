Un “caramelo” para la liga inglesa

Uno de los mayores valores del fútbol europeo en estos momentos es un joven nacido en Porriño, que se formó en la cantera del Celta, en el que debutó con 18 años ante el Valencia y dos años después se ha convertido en una de las sensaciones de LaLiga. Gabri Veiga acaparaba ayer portadas de la prensa y comentarios pomposos después de marcarle dos goles al Valladolid y alcanzar un total de ocho en el campeonato; cifra que le sitúa junto a su compañero Iago Aspas en la pelea por el trofeo Zarra al máximo goleador español del campeonato.

Los éxitos del porriñés no pasan desapercibidos para los grandes clubes de Europa y con el potencial que atesora como centrocampista con gol surge la pregunta que muchos se hacen: ¿Cuánto cuesta ahora mismo Gabri Veiga?

El precio del mercado del fútbol lo establecen los clubes con unas cláusulas de rescisión de contrato que surgieron como compensación por la pérdida de un jugador que decidía marcharse a otro equipo. “Ahora, esa cláusula se establece como herramienta de retención”, explica Fran Villa, representante de Stefan Bajcetic, excéltico que se ha convertido en la revelación del Liverpool. “El precio del jugador es el que marca la cláusula. Si el Celta no quiere negociar su venta, un club puede aportar esos 40 millones de euros y llevarse a Veiga sin negociar, depositando el dinero en LaLiga”, apunta Iago Bouzón, agente, entre otros, de Iker Losada y Sergio Barcia, del Celta B.

En este caso, el precio que el Celta ha establecido para Gabri Veiga es de 40 millones de euros. Así consta en la cláusula de rescisión de su contrato, que expira en 2026. Según Bouzón, el precio en el mercado del fútbol depende del país comprador (Inglaterra, como primera potencia económica, y el resto), el rendimiento del jugador en el momento de la transacción y las necesidades del club al que pertenece.

Esos 40 millones de euros por Veiga son “un caramelo” para cerca de una veintena de equipos ingleses, apunta Villa, recordando que el Nottingham Forest, recién ascendido a la Premier League, se gastó unos cien millones en jugadores el verano pasado. El Brexit, sin embargo, ha limitado los fichajes de jugadores no británicos, a los que se exige una puntuación que se establece según la competición de dónde proceda, los partidos disputados, si ha sido internacional... “Gabri Veiga no tendría problemas para fichar por un club inglés”, admite Villa, que coincide con Bouzón en considerar que Veiga “tiene margen de mejora, va a ir a mejor”.

Por Balaídos es habitual la presencia de técnicos de equipos punteros en Europa para ver en directo al centrocampista de Porriño. En España se apunta al interés del Barcelona y el Atlético de Madrid por la joya celeste, al que también siguen con atención clubes ingleses como el Arsenal, el Manchester City y el United, así como el Newcastle. La Juventud de Turín también ha puesto sus ojos en el centrocampista porriñés.

LaLiga ha elegido a Veiga entre los candidatos a mejor jugador del mes de febrero en Primera División, después de convertirse en un elemento indispensable en cinco de los últimos ocho goles del Celta: cuatro como definidor y uno como pasador.

Driblab, consultoría de análisis estadístico aplicado al fútbol, revela que el canterano céltico ha superado al belga Kevin de Bruyne, del Manchester City, como el mediocentro con mayor contribución goleadora por 90 minutos disputados (0,73 por encuentro completado).

“Está destacando por encima de lo esperado y tiene margen para mucho más, va a ir a mejor. Está por ver todavía al mejor Gabri Veiga”, sostiene Villa. “Su rendimiento es muy alto”, añade Bouzón.

Actuaciones del céltico ante el Betis o el Valladolid le llevan a codearse con la élite de las grandes promesas del fútbol europeo, como Bellingham (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern Múnich) o Enzo Fernández, por el que el Chelsea acaba de desembolsar 120 millones de euros al Benfica.

Los medios de comunicación han puesto en valor la última actuación del joven de Porriño en Balaídos. Diario Marca: “Gabri Veiga no tiene techo”. Sport: “Gabri Veiga se confirma como una de las mejores promesas de Europa”. AS: “Veiga es un huracán”. Cadena Ser: “Gabri Veiga vuela alto”. Miguel Quintana en DAZN: “Me he tenido que poner de pie porque está naciendo una estrella”.

En el portal Transfermarkt, el valor de Gabri Veiga pasó de 1 millón de euros en noviembre de 2020 (con 18 años) a 1,5 millones al comienzo de esta temporada. En noviembre pasado ya alcanzó la barrera de los 10 millones de euros, cuando todavía no había firmado los dobletes ante el Betis y el Valladolid.