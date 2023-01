El Celta afronta el partido de mañana ante el Athletic Club de Bilbao en puestos de descenso después de que esta tarde el Cádiz ganase al Mallorca (2-0), con un gol del excéltico Theo Bongonda. Para la cita con el conjunto vasco, Carlos Carvalhal ha convocado como novedad al canterano Miguel Rodríguez, a pesar de que en los últimos días contó en los entrenamiento con el capitán del filial, Iker Losada. “Decisión puramente técnica”, explicó Carvalhal, que reclama el apoyo de la afición para superar la dura prueba ante uno de los semifinalistas de la Copa del Rey. Es más, el técnico portugués espera que el estadio vigués presente un aspecto parecido al del duelo frente al Villarreal, en el que el club organizó un recibimiento al autobús de los jugadores y dio el pistoletazo de salida a los actos del centenario con un concierto de Keltoi y de Miguel Costas.

"Me encantó el comportamiento de la afición en el partido contra el Villarreal y espero que podamos tener otra vez ese ambiente y que nuestro equipo sea capaz de hacer lo mismo que hizo contra el Villarreal, que no ganamos por pura mala suerte. "Tengo la certeza de que mañana vamos a contar con un gran Balaídos y que todos juntos vamos a salir de esta situación. El apoyo al equipo es muy importante y necesitamos de esa simbiosis. Necesitamos un apoyo muy fuerte desde fuera del primerp al último minuto”, proclamó el técnico del Celta en la rueda de prensa celebrada esta mañana.

Carvalhal, que cambiará sistema de juego e introducirá numerosos cambios en el once (defensa de cuatro con Mingueza por Mallo, en el centro del campo jugarán Tapia, Óscar Rodríguez, Carles Pérez y Luca de la Torre, con Gabri Veiga y Aspas en ataque). En frente, un Athletic Club con una trayectoria irregular pero que le ha permitido situarse en mitad de la tabla y seguir vivo en la Copa. "Es un equipo fuerte, que pelea mucho, que tiene calidad. Necesitamos mucho control emocional y mucha concentración. Tiene características que lo hacen un rival difícil y vienen con la moral muy alta por su victoria en Copa ante el Valencia, pero como todos los equipos tienen sus debilidades también. Estamos muy concentrados y muy ilusionados", subrayó el técnico del Celta.

Fichajes

Carvalhal confía en que el club contrate antes del cierre del mercado de invierno (31 de enero) el atacante con desborde y gol que viene solicitando desde diciembre. "Siempre he dicho que tengo una gran confianza en las personas, en Luís Campos, en el presidente. Ellos hacen su trabajo y les dije que quería centrarme en el equipo y no despistarme. Creo que va a haber novedades porque confío en ellos", subrayó el entrenador bracarense después de que esta semana se perdiese la ocasión de fichar a Toko Ekambi, del Olympique de Lyon, que se decantó por el Rennes bretón.

Cantera

El entrenador del Celta también habló de los canteranos que van incorporándose a los entrenamientos con el primer equipo, como pasó en los últimos días con Iker Losada y ayer con Miguel Rodríguez, que finalmente entró en la lista de convocados. "Vamos a ir premiando y dando oportunidades a los chicos de la cantera que lo están haciendo muy bien. Se nota mucho que están compitiendo bien y cuando algún jugador destaca nos gusta verlo en persona. Eso ha pasado con Íker, quería verlo en persona. Nos gusta mucho Íker. pero nos hemos decidido por Miguel porque en la posición de Íker tenemos más jugadores". La ausencia del centrocampista nacido en Catoira, aseguró, "ha sido una decisión puramente técnica".

Por último, habló de la última incorporación del filial céltico: el atacante Clemente Montes, que abre el abanico de posibilidades para Carlos Carvalhal al contar con la posibilidad de probar a un joven internacional chileno: "Cuando dije que no lo conocía no mentí. No lo conocía en aquel momento y después nos enteramos. Tiene la puerta del equipo principal del equipo como la tienen todos los jugadores. La puerta está abierta para todos y queremos que aporten al primer equipo". "Si aportan cosas al primer equipo hay posibilidades", concluyó.

Valverde

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, admitió que, después de no haber ganado en las cuatro últimas jornadas, el equipo rojiblanco afronta "obligado" el partido frente al Celta en Balaídos, aunque "con la moral alta" después de clasificarse para las semifinales de Copa el jueves en Valencia.

"Llevamos cuatro partidos que no hemos ganado en esta competición -los cuatro posteriores al parón mundialista- y queremos volver a hacerlo. Nos urgen los puntos a los dos, a nosotros y a ellos", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Valverde desveló que Iñaki Williams acabó el partido de Mestalla con "una molestia" física que le convierte en duda para esta cita y confirmó la baja una semana más de Iñigo Martínez a causa de una fascitis plantar en el pie derecho de la que "da pasos hacia adelante poco a poco", si bien aún sin plazo de recuperación.

Acerca de su rival, el de Viandar de la Vera valoró al Celta como un equipo que "tiene fútbol, genera ocasiones y encara bien los partidos", aunque, "cuando da la sensación de que está a punto de ganar, no lo está haciendo".

"De medio campo hacia adelante hace mucho peligro. Aspas siempre está ahí y se mantiene increíble y ahora se ha incorporado Gabri Veiga que es un gran jugador. Tienen argumentos para hacerte daño. Hay que intentar mantenernos en el partido e imponer nuestro juego para que se vean más sus defectos que sus cualidades", reflexionó.

Incidió además en que la clave para sacar un buen resultado en Vigo, "en líneas generales, es mantener la idea de juego y ser contundentes en la finalización".

"Al contrario que contra Osasuna y Real Madrid, en Valencia lo fuimos. Es otra competición, pero fuera de casa (en Mestalla) nos hemos impuesto en una situación difícil. Vamos a ver si podemos hacerlo también en Balaídos donde que va a haber mucha presión por lo que valen los puntos", recalcó.