El Celta, a desenredar la madeja

Frustrado el fichaje de Toko Ekambi, que se ha comprometido con el Rennes, el Celta intenta recomponer la situación que le permita reforzar la plantilla con el atacante que ha solicitado el entrenador Carlos Carvalhal. El tiempo juega en contra de los intereses del club vigués, pues ya solo restan cinco días para que concluya oficialmente el plazo de fichajes de enero, para desenredar la madeja.

Antes de cerrar una nueva incorporación, a los dirigentes célticos les espera la complicada tarea de solucionar el “caso Denis Suárez”, enquistado desde hace muchos meses. La resolución presenta muchas dificultades al cruzarse los intereses de ambas partes: el Celta se niega a darle la carta de libertad y es casi imposible que el jugador aparezca con la oferta de un club que quiera pagar un traspaso cuando quedará libre en junio.

El Espanyol aparecía como una salida inmediata, pero continúa sin cerrarse un acuerdo, mientras el Celta insiste en que no dejará que el jugador se marche gratis. Además, se da la circunstancia que el conjunto catalán es ahora mismo un rival directo en la pelea por la permanencia. Así, resulta más difícil convencer al presidente Carlos Mouriño de abrirle la puerta al jugador que acusó de traicionar al club por la marcha del canterano Bryan Bugarín al Real Madrid.

En Cornellà-El Prat, sin embargo, no arrojan la toalla y siguen insistiendo en incorporar a un Denis Suárez que lleva muchos meses sin jugar, pero que continúa teniendo un buen cartel.

Ayer, el entrenador del conjunto blanquiazul intentó eludir la pregunta sobre el centrocampista céltico. “Hay muchos nombres, muchos rumores en este momento de mercado. A los nombres los conocéis mejor que yo, pero no voy a hablar de nadie que no tenga nada que ver con nosotros ni con el equipo”, señaló Diego Martínez, quien todavía confía en contar con un refuerzo de calidad para el centro del campo, en el que el técnico vigués apenas cuenta con Pol Lozano. De hecho, el centrocampista no entrará en la convocatoria para el partido de esta noche contra el Almería, ya que está buscando una salida este enero. El canterano tiene “algunas propuestas”, apuntó el técnico, sobre la mesa y podría dejar la disciplina del conjunto blanquiazul en las próximas horas.

Respecto a los posibles refuerzos en este mercado, Diego Martínez insistió en un discurso prudente: “La experiencia me dice que virgencita, déjame como estoy”. Sea como sea, el técnico explicó que le consta que el club “está trabajando duro para poder dar repuesta a las necesidades”.

El Espanyol no está dispuesto a pagar un traspaso al Celta por Denis Suárez, quien aceptaría una reducción sustancial de su salario para iniciar una nueva etapa en Barcelona, según se apunta desde esta ciudad condal. En Vigo, mientras tanto, reanudan la búsqueda de un jugador de ataque después de fallar el intento por incorporar a Ekambi.

Sin la salida de Denis no hay refuerzo, salvo que el mercado ofreciese la posibilidad de vender a otro jugador con el que apenas cuenta Carvalhal, que confía plenamente en su paisano Luís Campos para disponer de otro jugador con gol, lo que le falta ahora al Celta.