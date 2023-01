Ekambi, baza para reforzar el ataque

El presidente de la entidad, Carlos Mouriño, señalaba ayer la disposición a mejorar la plantilla. “En eso estamos”, respondía a la pregunta de si habría fichajes antes de que concluya enero. Esa era la respuesta a la única pregunta que admitió de la prensa el dirigente céltico, que acudió a la ciudad deportiva Afouteza al acto de presentación de una campaña solidaria en colaboración con el Banco de Alimentos de Vigo.

La decisión de abordar un fichaje coincide con el interés del entrenador del Celta, Carlos Carvalhal, quien desde el pasado diciembre expresaba su deseo de incorporar un atacante con desborde y que aportase goles de los que tan necesitado está el equipo celeste últimamente. En las dieciocho jornadas de LaLiga disputadas, los célticos contabilizan 17 goles, con una media inferior a un tanto por partido. Solo cinco equipos de la categoría presentan peores registros en este apartado. Los cuatro goles anotados en los seis últimos encuentros han hecho saltar un poco más las alarmas.

A pesar de las reticencias del Celta a reforzar la plantilla del primer equipo, no faltaron las noticias de relacionar al club vigués con algunos jugadores con un perfil similar al solicitado por Carvalhal. Así, se apuntó el supuesto interés por el delantero valenciano Fran Navarro, del Gil Vicente, o por Samuel Grandsir, del Los Angeles Galaxy. Y en las últimas horas surgió con fuerza el de Toko Ekambi, quien marcó 24 goles en sus dos temporadas en el Villarreal (entre 2018 y 2020).

A través de Foot Mercato, se relaciona al Celta con Ekambi, aunque el mismo medio habla de que por el atacante camerunés de 30 años también se interesa el Rennes francés. En Vigo, sin embargo, confían en las artes negociadoras de Luís Campos, el asesor externo del Celta, para salir airosos casi siempre en ese tipo de pujas por un jugador. Como subrayaba Carvalhal en diciembre: “Si Luís no consigue el delantero, no lo consigue nadie”.

La incorporación de un refuerzo obligará al Celta a reducir el tope salarial ahora agotado. Y para ello, existen varias vías, como desprenderse de jugadores o recurrir a la denominada “palanca”: venta de patrimonio, como derechos audiovisuales.

En este apartado aparece la figura de Denis Suárez, con quien el club mantiene abierto un conflicto por el que continúa sin jugar en lo que va de temporada. El salcedense posee una de las fichas más elevadas de la plantilla, junto a la de Iago Aspas. El club insiste en negarle la carta de libertad y asegura no haber recibido ofertas de ningún club en este mercado de invierno. El Villarreal se presenta como el próximo destino de Denis, pero no antes del verano. Como paso previo, el jugador parece dispuesto a aprovechar este mercado. De hecho, se apuntó el supuesto interés del Espanyol, el Getafe y el Rayo Vallecano, aunque en la sede de Príncipe insisten en que ninguno de ellos ha mostrado interés formal por el centrocampista.

Ayer, Mouriño se refirió a este pulso entre el club y Denis Suárez y que según algunos medios está erosionando la relación con Campos: “Lo que puedo decir es que tanto Chaves (director general) como Luís Campos, como yo estamos unidos, vamos de la mano y estamos trabajando por el bien del club”, zanjó el presidente céltico, que hoy se reunirá con Campos porque ya tenía programada una visita a Vigo desde hace tiempo.

Campaña solidaria del club para recoger cien toneladas de alimentos en el año del centenario

El programa de actividades del centenario del Celta incluye acciones solidarias, como la que se pondrá en marcha el domingo en Balaídos, con motivo del partido de la decimonovena jornada de LaLiga ante el Athletic Club. En colaboración con el Banco de Alimentos de Vigo, ese día se recogerán artículos básicos de alimentación no perecederos en las puertas 18 de Río y en la 10 de Tribuna, entre las 16 y las 18:30 horas. Con esta acción (denominada ‘100 años, 100 toneladas’), ambas entidades esperan reunir 100.000 kilos de comida a lo largo del año 2023, en el que el club vigués celebra sus cien primeros años de existencia. Iván Martínez, presidente del Banco de Alimentos de Vigo, mostró su agradecimiento al Celta por la iniciativa planteada dentro del programa de actividades del centenario del club. Espera que se alcance, afirmó en el acto celebrado ayer en la ciudad deportiva Afouteza de Mos, el “ambicioso objetivo” de conseguir 100 toneladas de alimentos para las personas necesitadas no solo de la ciudad sino de buena parte de la provincia, ámbito en el que trabaja esta ONG, que anualmente maneja unos dos millones de kilos de alimentos no perecederos. En su comparecencia en Afouteza, acompañado del presidente del Celta, Carlos Mouriño, y de los consejeros Pedro Posada y María José Táboas, Iván Martínez resaltó que en esta campaña se solicitan conservas y alimentos básicos no perecederos para el desayuno, así como productos precocinados. El Banco de Alimentos de Vigo, añadió, atiende a unas 20.000 personas en la actualidad, cinco mil más que antes de la pandemia del COVID. “En el 2023 parece que crecerá el número de usuarios”, advirtió. Mouriño, por su parte, señaló que el club no solo quiere involucrarse en esta recogida de alimentos, sino “participar en actos y colaborar con la ciudad”.