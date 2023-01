El Celta ha agotado la mitad del plazo del mercado de fichajes de invierno sin novedades. La intención del club continúa siendo la de no mover ficha, teniendo en cuenta que ya agotó para este curso el límite salarial que le impone LaLiga, mientras que su entrenador, Carlos Carvalhal, no arroja la toalla para conseguir un delantero desequilibrante que refuerce una línea con escasos efectivos. La clave para que la balanza se incline hacia un lado u otro es Denis Suárez, quien no cuenta para el club pero éste tampoco está dispuesto a concederle gratis la carta de libertad. El Villarreal aparece como el próximo destino del centrocampista de Salceda de Caselas. Solo una improbable oferta económica podría adelantar su llegada a La Cerámica, donde tampoco disponen de mucho margen de maniobra para realizar incorporaciones. El jueves, Quique Setién admitía que le gusta Denis Suárez, pero que tiene completo el cupo de centrocampistas.

Mientras se consumen los días hábiles para realizar contrataciones, los nombres de posibles refuerzos para el Celta surgen casi a diario. Un de los últimos futbolistas a los que se le ha relacionado con el equipo vigués es el chileno Clemente Montes, delantero de la Universidad Católica. Y sobre esas posibles incorporaciones ha de responder Carvalhal en las últimas semanas. Cuando el viernes, tras el empate contra el Villarreal, se le preguntó por Montes, el entrenador de Braga tiró de ironía. “No tiene sentido porque a lo que se adaptan a comer paella, jamón y queso se terminó la temporada”, dijo en referencia a los problemas de adaptación que suelen sufrir los jugadores suramericanos que llegan a Europa en el mercado de invierno. Además, en el hemisferio sur están ahora en verano, por lo que Carvalhal añadía: “Y vienen con frío. Muchas veces es mejor no hacer nada que hacer cosas que no son”. El entrenador del Celta no confía mucho en lo que puedan aportar los jugadores que llegan a un nuevo club en enero. “Pero no estamos desesperados. La realidad es que estamos tan absorbidos en nuestro trabajo, en intentar mejorar al equipo... Mañana [por ayer] vamos a entrenar por la mañana para empezar a preparar el partido de Mallorca. Esa es nuestra vida”, añadió Carvalhal. Descartada por el técnico la llegada de un jugador suramericano, las ilusiones del bracarense para reforzar la plantilla en los quince días que restan de mercado de invierno se centran en la capacidad de gestión de su amigo y compatriota Luís Campos. El asesor deportivo externo del Celta tiene acceso al mercado mundial desde la privilegiada atalaya del PSG francés. Entre los posibles candidatos a llegar este enero al Celta aparece Fran Navarro, delantero español del Gil Vicente portugués que se formó en la cantera del Valencia. En los últimos días también se ha citado al francés Samuel Grandsir, extremo que juega en los Angeles Galaxy. Campos lo conoce de su etapa en el Mónaco, donde el asesor portugués descubrió a Kylian Mbappé. Aunque Carvalhal se muestre “confiado” en que su paisano consiga ese delantero desequilibrante que desearía como refuerzo, desde el Celta siguen insistiendo que no podrá ficharse en enero salvo que se produzca la salida de un jugador que permita reducir considerablemente el agotado límite salarial que impone Tebas. Y para resolver esa ecuación se necesitaría que Denis Suárez cerrase su etapa en el Celta, cuyo contrato concluye oficialmente el próximo 30 de junio. Sin embargo, el conflicto del jugador con el presidente del club reduce la solución del problema a que se presente con una oferta económica para adelantar unos meses su previsto adiós a Vigo. El Villarreal, por lo comentado por su entrenador, no parece necesitado ahora mismo de un refuerzo en el centro del campo. Los dirigentes del club castellonense, por su parte, saben que en unos meses podrán firmar al jugador sin pagar ningún traspaso. Al jugador no parece preocuparle tener que completar una temporada en blanco cuando apenas restan dos jornadas para alcanzar el ecuador de la misma. A falta de quince días para cerrarse el mercado, el Celta está más cerca de continuar con la misma plantilla.