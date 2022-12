No acaba de encontrar el camino de la regularidad el Gran Peña después de empatar sin goles ante el Viveiro. El cuadro visitante mostró una imagen un poco pobre en ataque ante un rival que no le puso las cosas fáciles, por lo que al final el marcador no se acabó de mover más.

Se planteaba una buena oportunidad para el Gran Peña para despegar en la tabla y ahuyentar fantasmas, ya que el segundo filial celeste marcha duodécimo con once puntos y ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Pese a ello, no lograron entrar de la mejor forma al partido y los primeros compases fueron de puro tanteo y sin apenas aproximaciones claras de peligro en las áreas. El único que parecía reaccionar era el Viveiro que buscaba balones largos a Rolle y Barroso, pero en todo momento aparecía la defensa rival. Tras el paso por los vestuarios, el Gran Peña quiso dar un paso adelante e incluso Sdrejan Bajcetic dio entrada a hombres de refresco como Brais o Rubén, pero ni con esas lograron intimidar el arco de un Casillas muy seguro bajo palos. Pese a intentarlo en el tramo final con más corazón que cabeza, el 0-0 no se movió del luminoso. Empate para el Gran Peña que de poco le sirve, ya que se queda decimocuarto con 12 puntos. Los vigueses lo intentaron, pero no obtuvieron sus frutos y solo pudieron lograr el punto. De momento están fuera de los puestos de descenso, pero sin margen de error, ya que de momento solamente les favorece el golaverage. Otra cosas son los arrastres de Segunda RFEF, que en estos momentos implica que serían seis los equipos que pierdan la categoría en Tercera RFEF, todo un handicap. En la última jornada del año, el Gran Peña volverá a jugar lejos de su campo, visitando a un Alondras que aventaja a los vigueses en cinco puntos. Un partido clave para los de Bajcetic, que necesitan sumar los tres puntos para no perder la relación con los equipos que están fuera de peligro. Ficha técnica Viveiro: Casillas; Edgar, Nico, Rolle (Carlos, minuto 75), Barroso, Junior (Juan, minuto 87), Christian (Jerome, minuto 54), Sane, Arturo (Sergio Otero, minuto 54), Shuster y Fanego. Celta C Gran Peña: César; Javi, Gael, Piay, Ju, Cantero, Sobrido (Rubén, minuto 75), Rivera (Brais, minuto 63), Manu Baltar, Manu Fernández y Fran (Martín, minuto 87). Árbitro: Pérez Martínez. Tarjetas amarillas a Javi y Brais. Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de Cantarrana.