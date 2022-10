El entrenador del Valladolid, José Rojo Martín, Pacheta, no se excusó en las importantes bajas que el Valladolid va a presentar esta tarde frente al Celta. El técnico castellano considera que en su plantilla “hay opciones” para cubrir esas ausencias y “buscar profundidad” desde esa posición en el campo, algo que están “valorando” para ver cómo salir ante un Celta cuya mayor amenaza es Iago Aspas.

El técnico blanquivioleta se deshizo en elogios hacia el goleador moañés, “un futbolista determinante al que vamos a tener que prestar una especial atención”, explicó. “Pero el Celta no solo tiene a un gran jugador como es Aspas, que es uno de los mejores delanteros de España, sino que también están Javi Galán, Tapia, Beltrán, Hugo Mallo o Larsen, que está haciendo muchas cosas bien, y un entrenador que ya lleva muchos años y, por tanto, su equipo cuenta con muchos mecanismos y automatismos”, analizó el técnico burgalés.

Pacheta apostó por un buen partido de su equipo. “Estamos en condiciones de hacer sufrir al Celta. Tenemos que ver las virtudes de ellos pero, también, intentar sacar sus defectos que creo que lo vamos a hacer. Estamos en condiciones de afrontar el partido de mañana para ganar”, destacó.

El técnico blanquivioleta precisó que su equipo necesita una buena versión con balón para que el Celta no le genere complicaciones. “Si no estamos fluidos y no llegamos al ataque, el Celta nos va a buscar muchos problemas porque tiene buenos futbolistas. Si somos capaces de hacerles sufrir, el Celta no lo va a pasar bien. Tenemos que estar mentalizados de ello”, advirtió.

El técnico del Valladolid confirmó que cuenta con las bajas seguras de Luis Pérez, Iván Fresneda, Asenjo, Anuar y Kenedy y que recupera a Al Yamiq y Plata, pero ni el marroquí ni el uruguayo están para jugar un partido completo.