El Deportivo jugará por tercera temporada consecutiva con el filial de su máximo rival, el Celta, un "escenario" al capitán del conjunto coruñés, Álex Bergantiños, no le agrada, pero el que los deportivistas se han visto abocados y del que pretenden escapar esta campaña.

"Es el tercer año en esta categoría y con este partido. Como deportivista y coruñés es un escenario que no gusta vivir. Tenemos que salir lo antes posible y para eso hay que ganar estos partidos. El fútbol es presente y el presente es que el Dépor va a Balaidos a jugar con el Celta B y tiene que ganar", indicó en una rueda de prensa.

El centrocampista blanquiazul afirmó que acuden a Vigo "motivadísimos por el rival" que tendrán enfrente y por el "empate" que cedieron la semana pasada.

Del Celta B dijo que, como todos los filiales, cambia "mucho" de un año para otro y van de menos a más a medida que "cogen experiencia" en la categoría.

"El ejemplo es el año pasado que ganamos 5-0 en la primera jornada y luego casi entran en playoff. Además, ellos tienen un plus en estos partidos. Los filiales son equipos de mucho talento. Tenemos que estar conjuntados", advirtió.

Ante las críticas al juego del equipo en las primeras jornadas de la temporada, Bergantiños recordó que están "en construcción" y señaló como "principal problema" las "distancias" entre líneas en el terreno de juego.

"Hay que tener tranquilidad, son tres partidos, siete puntos de nueve. Está claro que la gente quiere más, nosotros somos los primeros que no estamos satisfechos, pero es un proceso, hay que creer en el proyecto y en el proceso. El año pasado ganamos los cuatro primeros partidos y no ascendimos. Nosotros, dentro, debemos tener la mente fría", sostuvo.

En todo caso, extrajo una lectura positiva de la preocupación que genera el Deportivo en su entorno.

"Siempre va a haber exigencia. Si se gana, por que no se hace por más goles, y cuando no se gana, por que no se gana. Es bueno que haya incluso preocupación porque eso significa que el Dépor apasiona, que lo quieren. Es positivo que la gente esté preocupada. Están pendientes del equipo y lo viven", afirmó.