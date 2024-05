Giráldez: "Tenemos una oportunidad buenísima ante nuestra afición"

Claudio Giráldez está decidido a dar mañana un paso de gigante hacia la salvación ganando al Athletic en el primero de los tres “match ball” que dispone el Celta para garantizarse su continuidad en Primera División la próxima temporada. “Quedan tres partidos y en el momento en que estamos todos son importantes, pero sabemos que tenemos una oportunidad buenísima para la salvación y vamos a centrarnos en hacer las cosas lo mejor que podamos y hacer un gran partido”, ha relatado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque.

Aunque el Celta conocerá el resultado del Cádiz antes del comienzo del encuentro, Giráldez no quiere que su equipo se distraiga del objetivo de conseguir los 4 puntos que considera necesarios para la permanencia y se afana en que sus futbolistas pongan en el foco en el duelo contra los de Ernesto Valverde. “Hoy en día aislarte del resto del mundo es complicado, pero tratamos de hacerlo. Tenemos que hacer un mínimo de 4 puntos y hay que centrarse en lo que depende de nosotros, en sumar lo antes posible y no estar pendientes de nada”, ha explicado.

El técnico porriñés ha reconocido que hubiese preferido que el horario también fuese unificado en esta antepenúltima jornada, pero es la realidad que está establecida y hay que asumirla. “Tenemos que aceptarlo como se da y centrarnos en nuestro partido. Tenemos un gran equipo y una oportunidad muy buena delante de nuestra afición”, ha insistido.

El entrenador del Celta cree que sus jugadores “están en el buen camino” para cumplir con lo que se espera de ellos, pero no cree que el Athletic, con mínimas opciones de entrar en Liga de Campeones y la temporada ya amortizada tras conquistar la Copa del Rey, sea presa de la relajación en Balaídos: “Son jugadores profesionales y están con un objetivo clasificatorio. Están jugándose cosas y tiene un equipo brutal, de las mejores de los últimos años, con un título y luchando por la Champions hasta el final. El Athletic es un equipazo, juegue quien juegue, tiene recursos de sobra para hacer daño a cualquier equipo de esta Liga”.

A juicio de Claudio Giráldez, la calidad del adversario va a requerir, como ya ocurrió en el Metropolitano, que el Celta dé su mejor nivel para llevarse los tres puntos. “Hay que sacar nuestra mejor versión, da igual el resto de los partidos. Tenemos hasta mañana para ver cómo están los jugadores. La sensación es que la gente ha recuperado bien. Tenemos que poner el once más competitivo posible, con la mayor frescura, ya no solo física, sino mental, de energía, que es importante. Yo no suelo repetir alineación, pero si considero que hay que repetirla lo haré”, ha asegurado el louriñés, que esperará hasta hoy para elegir su once.

Giráldez cuenta con la única baja de Ristic, lesionado en el tobillo derecho, y ha anunciado que no va a realizar los tres descartes necesarios para conformar la convocatoria hasta la jornada de hoy, una vez evalúe cómo han recuperado todos sus jugadores. “Queremos esperar a que pase el día de hoy, que s el día que más fatiga sueles tener. Nos juntaremos en el hotel para ver cómo está cada uno de ellos y tomaremos la decisión. El objetivo es que salgan once jugadores para dar el mejor nivel”, ha observado.

El técnico celeste ha pronosticado un encuentro parejo, entre dos equipos de clara vocación ofensiva. “Somo dos equipos valientes en la presión y en la hora de jugar. Dos propuestas ofensivas distintas, pero con intención de ir a por la portería rival. Nunca se sabe qué puede pasar. Sabemos que tienen un potencial brutal, pero también lo que queremos hacer y dónde llevar el partido. Tenemos que ser capaces de salir de su presión, como hicimos en muchos momentos frente al Atlético, y plantarnos en campo rival”, ha razonado Giráldez, que ha precisado: “Ojalá estemos más acertados en el último tercio y nos cueste menos dominarlo en esos minutos iniciales. Pero por mucho que lo tengamos dibujado en la cabeza, en la pizarra o en los vídeos, hay que estar ahí y hay que tomar decisiones”.

El sucesor de Rafa Benítez ha agradecido, por último, el apoyo, con recibimiento al equipo a su llegada al estadio, el apoyo de la afición para empujar al equipo en tan importante envite: “Estamos encantados con el cariño y la ayuda que estamos teniendo en momento complicados, tanto los desplazamientos como en los partidos de casa. Estamos notando ese aliento. Estamos encantados del recibimiento y del apoyo que nos dan del minuto 1 al 90 cada partido. A pesar del horario, vamos a tener ese apoyo igual. Lo agradecemos y animamos a la gente a que lo siga haciendo”.