Preparados para las rotaciones

Claudio Giráldez afronta una situación nueva con el Celta, del que se hizo cargo el 13 de marzo tras relevar a Benítez. El técnico porriñés prepara un plan de rotaciones para hacer frente mañana ante el Athletic Club (Balaídos, 22 horas) al segundo de los tres partidos de Liga en un plazo de ocho días antes de cerrar el curso contra el Valencia el sábado 25 de mayo.

Giráldez, que suele introducir de dos a tres cambios por partido en el once titular, ha visto alterado en parte su plan de rotaciones después de que ayer Mihailo Ristic continuase en el parte médico tras sufrir una “contusión-esguince” en el tobillo derecho que ya le dejó fuera de la convocatoria ante el Atlético de Madrid. No será un gran contratiempo, pues el Celta dispone de un banquillo dinámico, al que Giráldez ha dado más oportunidades que su antecesor en el cargo.

Es casi seguro que Ristic no llegue a tiempo para jugar ante el campeón de la Copa del Rey. El serbio era uno de los que podría entrar en el once ante el Athletic Club. Los otros aspirantes al once son Luca de la Torre, Douvikas, Allende, Carles Pérez, Carlos Domínguez, Manquillo, Manu Sánchez, Hugo Sotelo, Franco Cervi, Williot Swedberg y Miguel Rodríguez. La mayoría de ellos ha sido titular en alguna ocasión con el preparador louriñés y algunos disputaron unos minutos el domingo en el Metropolitano, donde el Celta cayó por la mínima con un gol de Rodrigo de Paul.

De momento, la única plaza que parece segura en el once céltico es la de Vicente Guaita en la portería. El valenciano fue el más destacado del partido ante el Atlético y mañana repetirá también titularidad frente al Athletic Club.

Se esperan cambios en el eje de la zaga, donde más movimientos de piezas realiza Giráldez en cada jornada. El canterano Carlos Domínguez, suplente ante el Villarreal y el Atlético de Madrid, es una de las piezas que apunta a la titularidad ante el conjunto vasco. Junto al vigués podría regresar también a la titularidad un Javier Manquillo que apenas disfrutó de siete minutos el domingo pasado ante el equipo en el que formó parte de su cantera. Tampoco se descarta la presencia de Tapia en la retaguardia. El peruano, que se ha perdido los cinco últimos partidos por lesión, incluso podría entrar en el doble pivote, al igual que un Luca de la Torre que entró en el minuto 87 ante el Atlético de Madrid. Para ese doble pivote también cuenta el canterano Hugo Sotelo, sin minutos en las dos últimas jornadas.

Manquillo también podría entrar como carrilero derecho, posición en la que tampoco se descarta la presencia de Carles Pérez. Por el otro costado, Manu Sánchez y Cervi aspiran a relevar a Hugo Álvarez, mientras que Williot Swedberg, ausente en el Metropolitano por unas molestias físicas, es otra de las alternativas que puede manejar Giráldez para refrescar la banda izquierda del equipo, que afronta una nueva jornada apenas tres días después de caer por la mínima en Madrid.

En ataque, Douvikas aparece como una de las opciones ante el Athletic Club, al igual que un Tadeo Allende que fue el primer relevo por el que apostó el entrenador del Celta ante el Atlético de Madrid a los 67 minutos. Los siguientes cambios de Giráldez ya no se produjeron hasta veinte minutos después, cuando el partido languidecía y De Paul venía de marcar el gol de los rojiblancos. Llamó la atención en este partido que el entrenador del Celta no recurriese antes a un Douvikas que venía de anotar el gol del triunfo ante el Villarreal.

Giráldez puede manejar muchas alternativas, sin pensar en el partido del domingo que viene en Granada. El técnico del Celta defiende que la cita más importante siempre es la inmediata, y ahora toca el Athletic Club.