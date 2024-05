Bamba, el Guadiana del Celta

“Ojalá lo recuperemos en el nivel que ha dado para los tres partidos que quedan porque es un jugador que es capaz de marcar la diferencia en esta categoría”. Con estas elogiosas palabras y la idea en mente de que sea determinante para la consecución de la permanencia se refería Claudio Giráldez al buen encuentro de Jonathan Bamba en el Metropolitano.

Actuando por la banda derecha, Bamba ofreció frente al Atlético su mejor versión en mucho tiempo después de ser descartado por el técnico céltico para el duelo contra el Villarreal y quedarse sin minutos frente al Alavés debido a problemas físicos, según reveló Giráldez la víspera del duelo contra los colchoneros. “Estuvo con molestias en los isquios que le daban problemas en la aceleración. Es un jugador que acelera muy rápido y mucho. Si no podía dar su mayor potencial, era lógico no meterlo en la convocatoria”, relataba Giráldez para justificar su ausencia en el partido contra los de Marcelino García. “Es un jugador con muchas condiciones para encajar en nuestra manera de jugar. Hizo buenos partidos en el inicio. Luego, otros compañeros le apretaron y estuvieron bien, pero confío mucho en su nivel. Es un jugadorazo. Ojalá nos dé su mejor versión porque lo necesitamos”, valoraba el louriñés, con una velada referencia a los altibajos que el internacional costamarfileño ha sufrido a lo largo de la temporada.

Bamba se incorporó libre al Celta a mediados de julio pasado como uno de los fichajes estelares del verano. Su alto valor de mercado (entonces 20 millones) y su brillante trayectoria en la Ligue 1, donde se coronó campeón con el Lille en 2021, avalaban su contratación. Su carácter de extremo versátil, con capacidad de desempeño por ambas bandas, e imponente condición física hacían pensar que daría un importante salto de calidad al ataque celeste.

Rafa Benítez le dio galones de inmediato, de hecho, convirtiéndolo en uno de los hombres fijos del frente ofensivo, junto a Iago Aspas y Jorgen Strand Larsen. Su rendimiento, sin embargo, no estuvo a la altura de las expectativas en muchos partidos. Tuvo que adaptarse a una nueva forma de jugar y a una competición diferente en un problemático inicio de curso y su convocatoria a finales de diciembre para la Copa de África, que se celebraba en Costa de Marfil y acabó ganando su selección, le hizo perderse nueve partidos durante los casi tres meses que estuvo desconectado del Celta.

A su regreso a Vigo, el rendimiento de Bamba menguó. Benítez lo mantuvo en la titularidad hasta su despido y Giráldez no modificó su estatus durante los tres primeros choques, pero acabó contemplando otras opciones debido, según explicó luego, a su déficit físico. Williot fue titular contra Las Palmas y el costamarfileño se quedó sin minutos frente al Alavés y el Villarreal. “Llevaba dos o tres semanas que no estaba en su mejor nivel físico, con molestias, y cuando no acabas de encontrarte bien, al final la cabeza te penaliza”, justificaba el preparador celeste antes de recuperarlo para la causa.

El buen partido firmado en el Metropolitano abre una nueva etapa. Giráldez espera que Bamba sea decisivo en la consecución de la salvación y ha deslizado que jugará los tres partidos, presumiblemente de inicio, si bien el técnico céltico tendrá que gestionar el cansancio en una semana de dos partidos (mañana contra el Athletic y el domingo en Granada) y podría dosificar sus minutos.

Los beneficios para el equipo valen la pena, a juzgar por el gran potencial que el técnico ve en él: “Es un futbolista que es capaz de jugar en muchos contextos. Es capaz de recibir de espaldas y caracolear y salir de su par, de correr al espacio y aparte es ordenado a nivel defensivo”.

Séptima titularidad consecutiva de Hugo Álvarez La llegada de Claudio Giráldez ha supuesto una revitalización del papel de la cantera en la vida competitiva del Celta con la irrupción en el primer equipo de los jóvenes Hugo Álvarez y Damián Rodríguez, dos chicos que venían destacando en el filial a quienes el preparador porriñés ha dado un notable protagonismo. El caso más evidente es el del atacante ourensano, que cumplió en el Metropolitano su séptima titularidad consecutiva. Álvarez ha disputado los siete partidos que Giráldez ha dirigido hasta la fecha, tres de ellos completos. El técnico lo ha empleado mayoritariamente como carrilero izquierdo, si bien el joven futbolista ourensano ha actuado también en el carril derecho y como extremo izquierdo. Importante ha sido también la participación del medio centro pontareano Damián Rodríguez, que ha sido titular en los dos últimos compromisos ligueros con muy interesantes prestaciones y ha tenido minutos en cuatro de ellos.

Suscríbete para seguir leyendo