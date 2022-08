El argentino Eduardo, el Chacho, Coudet consideró tras el choque que “la pegada” del Real Madrid resultó decisiva para que el vigente campeón de Liga se llevaraa noche los tres puntos de Balaídos. “El Real Madrid te castiga cada vez que tiene la posibilidad. El gol de Modric es en su primer tiro y fue un golazo. En la segunda parte arrancamos bien, tuvimos varias para el 2-2 pero de una pérdida de Fran nos marcan el segundo. Y luego su tercer gol nos hizo mucho daño porque ellos ya jugaron contra tranquilidad. Es un rival de otra jerarquía y otro nivel”, comentó el preparado argentino en rueda de prensa.

El técnico celeste no quiso hablar de Denis Suárez porque “nos llevaría mucho tiempo”, e insistió en que su equipo hizo “un gran partido” ante un rival que “te castiga cada vez que llega y eso es por su jerarquía”.

“Hicimos que estuviesen incómodos en mucho tiempo, pero hay una diferencia de nivel muy grande. Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero necesitamos tiempo aunque no quiero que sirva a excusa”, declaró Coudet, quien volvió a pedir más refuerzos porque “jugamos con dos delanteros y sólo tenemos dos”.

Iago Aspas lamentó, por su parte, la derrota, que achacó a que “en cada fallo” suyo el conjunto blanco les aniquiló y, recordó, que “es una repetición de la temporada pasada”.“La verdad que jodidos porque cada fallo que hemos tenido nos han aniquilado. Es una repetición de la temporada pasada, nos pasó en el Bernabéu cuando íbamos ganando 1-2”. Dijo en DAZN tras el partido.

Un Iago Aspas que marcó por primera vez al belga Thibaut Courtois, aunque no fue suficiente. “No me vale de nada, y más perdiendo 1-4 en casa con el apoyo de la gente que se ha dejado la vida para animarnos. Ahora hay que ir a Girona y conseguir los tres puntos porque sta gente se lo merece”, comentó.Además, el delantero valoró los tres penaltis –dos para el Real Madrid y uno para el Celta– pitados en el encuentro.“No me ha cuadrado ninguno bien. Me han dicho que eran todos, me fio de lo que me dicen mis compañeros”, dijo.

El madridista Vinicius Junior, mientras tanto, destacó la importancia de la victoria lograda ayer por los de Carlo Ancelotti en Balaídos. “Salimos de aquí con la confianza muy alta. Es un campo en el que siempre es difícil jugar y tenemos que entrar siempre muy concentrados como hicimos hoy”, dijo en DAZN.

“El Celta tiene un grandísimo equipo y la afición presiona mucho; siempre es difícil venir aquí para todos los equipos”, continuó, que ensalzó la figura de Carlo ancelotti por su comprensión hacia los jóvenes.