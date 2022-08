El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta, teme la pegada del Real Madrid, por eso cree que su equipo tiene que ser “valiente” e ir a por la victoria porque es “muy difícil” aguantar los 90 minutos encerrado en campo propio.

“Vamos a intentar ser protagonistas con el balón y sólidos defensivamente. Necesitamos generar y convertir porque si no lo haces es muy difícil sostenerte en el partido”, declaró en su comparecencia ante los periodistas tras el entrenamiento vespertino en la ciudad deportiva Afouteza.

En este sentido, dijo que el vigente campeón de Liga “te castiga al mínimo error” independientemente de los jugadores que elija Carlo Ancelotti, por eso restó importancia a las bajas de Casemiro y Kroos.

“No creo que su ausencia sea un gran alivio para mí”, puntualizó el preparador argentino, que confirmó que el internacional peruano Renato Tapia formará de inicio por detrás de la línea de tres volantes de la que se cae Augusto Solari.

“No es solo consistencia. Hemos logrado equilibrio, fluidez a partir del segundo tiempo. El único partido que podemos analizar, que fue el de Espanyol, no arrancamos bien los primeros diez o quince minutos y luego fuimos creciendo e hicimos una gran segunda mitad”, admitió el técnico celeste, para quien su equipo “mereció ganar” la pasada campaña al Real Madrid en Balaídos: “Por distintas circunstancias no se dio, pero lo merecimos”.

Coudet sigue esperando la llegada de nuevos refuerzos para aumentar la competencia en la línea de ataque, pero negó los rumores que sitúan al joven centrocampista argentino Santiago Hezze (Huracán) en Balaídos.

“Antes teníamos otras variantes, hasta Brais había jugado de punta. Hoy el único jugador de referencia que tenemos es Gonçalo -Paciencia-, vamos a intentar explotarlo todo lo que podamos”, afirmó el preparador del Celta, quien no esconde la necesidad de fichar a otro delantero. En ese sentido apuntó sus preferencias: “Alguien que pueda disputar, tener el balón. Pero no sé cómo va a ir de aquí al final. No puedo decir que va a llegar ni que no. Trabajaré con lo que tenga tratando de hacer lo mejor. Mi energía está puesta en ganar cada día”.

“Nos encanta, es algo que vengo hablando desde un principio, de la importancia de la gente, que es una ayuda extra en Balaídos"

Coudet también respondió sobre la gran entrada que se espera mañana en Balaídos: “Nos encanta, es algo que vengo hablando desde un principio, de la importancia de la gente, que es una ayuda extra en Balaídos. Necesitamos de la gente. Desde dentro, trataremos de dar un plus ante las dificultades”.