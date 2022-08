Una gesta a repetir

El Celta se propone terminar este sábado en Balaídos con una racha de más de ocho años sin ganar al Real Madrid. El último triunfo se produjo en el coliseo celeste el 11 de mayo de 2014, de la mano de Luis Enrique Martínez y con Carlo Ancelotti, actual técnico madridista, al frente del banquillo blanco. No ha vuelto a ganar el Celta al Madrid desde entonces. Apenas dos empates, uno en Balaídos y otro, durante la pandemia en Valdebebas, ha podido rebañar el cuadro celeste en sus ocho siguientes enfrentamientos frente al vigente campeón de Liga y Champions. Manuel Agudo, Nolito, Álex López y Mario Bermejo, protagonistas de aquel último triunfo, recuerdan la gesta y dan las claves de cómo derrotar este sábado al gigante blanco.

“Fue una maravilla ganar al Madrid en Balaídos ante nuestra gente en el último partido de Liga en nuestra casa. Charly marcó los dos goles a Diego López. Nos despedimos por todo lo alto”, rememora Nolito. “Con el Celta le hemos ganado estos años a todos los equipos. Al Madrid, al Barcelona… Nos faltó ganar en el Bernabéu, pero le plantamos cara a todos los grandes rivales, tanto fuera como en casa”, destaca.

El autor del último gol del Celta al Real Madrid en Balaídos cree que el grupo de Coudet cuenta con recursos para doblegar al coloso. “¿Por qué no le va a ganar? El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y llega en un momento fantástico después de ganar el año pasado LaLiga y la Champions, pero el Celta tiene muy buen equipo y llega con ganas de hacer las cosas bien. Va a tener que hacer un gran partido, pero no es imposible ganarles, ni mucho menos”, expone. Nolito reconoce que al Celta le espera un enorme desafío y va a necesitar de su mejor versión para salir victorioso del trance. “El Celta va a necesitar defender muy bien y que Iago esté fino. Al Madrid le puedes estar dando un baño durante 80 minutos y en los 10 últimos te llega dos veces y te hace dos goles”, precisa el excéltico, que califica de “anécdota” el que Iago Aspas no haya conseguido marcarle un gol a Courtois después de 9 enfrentamientos.

"El Celta tendrá que defender muy bien y que Iago esté fino" Nolito

“Fue una fiesta ganar el último partido de Liga al Madrid. Fue la guinda de una temporada que empezó con dudas, pero acabó siendo muy buena y preludió el crecimiento del club que acabó con la clasificación para Europa un par de años después”, apunta Álex López. “En esta temporada, con Luis Enrique, se comenzó a conformar la identidad del equipo en los años siguientes. El Celta encontró un modelo de juego”, señala.

“Habrá que conceder poco y ser efectivos ofensivamente” Álex López

El desafío de este sábado es, si cabe, mayor del de entonces, pues los de Carlo Ancelotti, que también dirigía a aquel equipo, se han mostrado intratables el pasado curso. “El Madrid es un equipazo. Llevan muchos años jugando juntos y la gente joven que han incorporado este año les va a dar un plus de energía a un grupo que ya tenía una calidad enorme”, comenta. La hoja de ruta de Álex López pasa por tratar de aprovechar la falta de rodaje de los blancos y reducir a la mínima expresión los errores. “Cuando juegas contra el Madrid siempre es complicado, pero hay opciones y más a estas alturas de la temporada que a los equipos les falta ritmo y todavía no están cien por cien engrasados. El Celta le puede hacer daño, aunque necesita hacer un partido muy bueno, estar muy acertado en las áreas, intentar no encajar, concederles poco y luego ofensivamente tender efectividad en las ocasiones que puedas generar”, observa López, que precisa: “Hay que intentar que no se sientan cómodos, que no puedan combinar y correr con la gente que tienen arriba. Pero es posible, el Celta tiene futbolistas de talento. Hay buenos mimbres y se les puede hacer año”.

El portero Sergio Álvarez guarda también un muy grato recuerdo de aquella tarde en Balaídos. “Era el último partido de Liga en Balaídos contra todo un Madrid que todavía peleaba por el título en esta última jornada, así que era un partido complicado, pero veníamos de una dinámica muy positiva y nos salió un partido redondo, como tiene que pasar para ganarle al Madrid”, relata el excancerbero.

“Hay que intentar ser protagonistas y ser eficaces en las dos áreas” Sergio Álvarez

El exguardameta céltico apuesta por que el Celta sea fiel a sus señas de identidad el sábado contra el conjunto blanco. “El equipo tiene que intentar ser él mismo y ser protagonista y eficaz en ambas áreas porque al menor error te roba el balón y cuando corre hacia la portería contraria el Madrid es un equipo temible y resuelve los partidos con mucha facilidad. Es un equipo que domina los tiempos y aunque parezca que lo tienes dominado te puede romper en cualquier momento”, subraya.

Sergio destaca, además de la pegada del conjunto blanco y la calidad de su medio campo, el excelso momento de forma de Thibaut Courtois, uno de los pocos porteros de LaLiga a quien Iago Aspas no le ha conseguido marcar. “Courtois está mostrando un nivel muy alto en los dos últimos años, a escala mundial es difícil superarlo, pero a Iago le gustan los retos y estoy seguro de que buscará el gol y si no intentará que lo marque un compañero porque lo que él más quiere es ganar”, declara.