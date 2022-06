Una solución urgente para Mina

Hoy se cumple un mes desde que Santi Mina fue condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual, un fallo que puso fin a un proceso que comenzó en verano de 2017 y que cerró de forma abrupta su temporada después de que el Celta tomase la decisión de abrirle expediente, apartarle del equipo y borrar cualquier relación con él. Desde entonces poco se ha sabido del delantero vigués, cuya única aparición pública fue en la boda de Denis Suárez celebrada hace una semana.

La situación de Mina sigue sin resolverse y esa es una de las tareas urgentes que hay en el Celta en estos momentos. El club cerró hace días el expediente abierto el 4 de mayo con la suspensión de empleo y sueldo. La idea que se maneja en el Celta es que Santi Mina no vuelva a aparecer por la ciudad deportiva de Mos y que este mismo mes se le encuentre un destino. En eso se están afanando los agentes del jugador y la nueva dirección deportiva en manos ahora de Luis Campos. Lo cierto es que en la lista de prioridades del portugués figura de manera destacada dar salida a varios futbolistas por distintas razones: unos porque no tienen sitio en la plantilla, otros porque es necesario que salgan para ingresar el dinero que haga posible determinadas contrataciones y Santi Mina para cerrar este espinoso asunto.

Descartado el mercado nacional porque sería impensable creer que Santi Mina pudiese ser contratado por nadie en este país después de ser condenado por abuso sexual, Campos y su agencia exploran mercados internacionales donde encontrar un destino que le permita seguir jugando al fútbol. La condena –que ha sido recurrida por el futbolista ante el Tribunal Superior de Andalucía y cuyo resultado podría conocerse al comienzo de 2023– tardará en hacerse efectiva porque el delantero aún tendría un último recurso ante el Supremo, algo que demoraría la resolución final del caso varios años si nos atenemos a los ritmos que maneja la justicia española habitualmente. Su situación no le impide salir de España a ejercer su profesión, pero el problema ahora mismo es dónde. Tampoco parece que haya demasiadas posibilidades en las principales ligas de Europa con lo que la opción más probable en estos momentos y el escenario en el que se está trabajando es en encontrarle acomodo en alguna “liga remota”.

El asunto urge en el Celta que necesita liquidar cuanto antes este asunto. Una de las opciones con las que se había especulado, la de llegar a alguna clase de acuerdo con un futbolista que aún tiene dos años de contrato para liquidar la relación entre ambos, está completamente descartada. El Celta no está pensando en desembolsar cantidad alguna para desprenderse de Santi Mina, ni pagar parte del contrato que le resta en Vigo para acelerar el proceso. Solo se busca un equipo donde pueda jugar y obtener dinero por su trapaso tampoco es un objetivo en este caso. La prioridad es otra en estos momentos. Y hay cierta prisa. La sanción para el trabajador tiene un límite de tiempo máximo, de ahí que el Celta esté tratando de encontrar una solución a este problema cuanto antes. De lo contrario podrían entrar en juego otro tipo de cuestiones y se abrirían nuevos problemas. No podemos olvidar que Santi Mina sigue teniendo contrato en vigor y una de las fichas más importantes del vestuario. En caso de que se demorase el desenlace podría suceder que Mina, aunque evidentemente no volviese a jugar en el Celta, volviese a cobrar su ficha y computase para el límite salarial de la plantilla. Un problema añadido para el club y otro de los motivos por los que el asunto tiene máxima prioridad en estos momentos.