El capitán del Celta, Iago Aspas, señaló a la conclusión del partido ante el Valencia en Mestalla que haber conseguido por cuarta vez ser el máximo goleador español en LaLiga es algo a lo que da mucho valor a sus 34 años.

"Se lo dedico a mi mujer y mis hijos, le doy mucho valor a los 34 años hacer una temporada como ésta, al alcance de muy pocos, tratando de hacerlo lo mejor posible para ayudar a mi equipo. Hoy no ha sido posible, pero le damos las gracias a la gente por el apoyo que nos ha dado", señaló en declaraciones a Movistar.

Sobre el adiós de su compañero Nolito, indicó: "He jugado cuatro o cinco temporadas con él, ha sido un placer, le he dejado el brazalete de capitán porque era su último día y le agradecemos esa alegría y desparpajo con el que ha ayudado al equipo".

Respecto a la próxima campaña, señaló: "Veremos, ahora va a haber una pequeña reestructuración en la plantilla, se van algunos compañeros, vuelven los cedidos y ahora viene el año del centenario del club y esperamos hacer grandes fichajes y mantener el bloque y tratar de pasar de la barrera del décimo puesto que para nosotros es una gran temporada".

Coudet: "Hoy resultaba difícil jugar"

El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, afirmó que "hoy resultaba difícil jugar al fútbol" y que, aunque querían cerrar el encuentro con una victoria, eran conscientes de que se trataba de un encuentro complicado.

"Muchos jugadores sabían que no van a continuación y teníamos limitaciones con tan solo medio equipo. Las cosas se dan como se dan y hay que dar vuelta a la página porque el club tiene expectativas de armar una plantilla con más recursos", continuó el entrenador argentino.

"A partir de la pretemporada todo. Tenemos unas expectativas, pero ahora no hay una persona encargada de armar la plantilla y ojalá salgan las cosas de la mejor manera pensando en el año que viene. Ahora es muy difícil hablar de lo que viene, tendremos que reorganizarnos", prosiguió.

"La situación es normal para mí, no que haya más gente fuera que dentro porque nunca me sucedió, pero en cuanto a clima si me ha tocado vivir muchas situaciones", concluyó Coudet.

Doménech: El equipo se ha aislado de la situación y ha hecho un gran partido

El portero del Valencia Jaume Doménech señaló tras el choque que el equipo supo aislarse de la atípica situación, que propició la protesta de la afición contra el máximo accionista Peter Lim al haber muy pocos seguidores dentro del estadio y michos fuera, y hacer un gran partido.

"Al final nosotros somos deportistas y tenemos que centrarnos en el verde, el equipo se ha aislado esta situación y ha hecho un gran partido y nos hemos dejado la piel en el campo", explicó a los micrófonos de Movistar.

"Era importante sumar los tres puntos, llevábamos bastante sin sumar de tres y para despedir siempre es bueno ganar en Mestalla y dar una alegría a la afición y el equipo ha hecho muy buen trabajo hoy", prosiguió.

Sobre el balance de la temporada, el meta valenciano apuntó que "hemos tenido momentos muy buenos y otros irregulares, ahora nos estaba costando un poco, llegamos a la final de Copa y fue una desilusión no ganarla y eso hubiera cambiado la temporada, no podemos estar contentos pero el equipo se ha dejado todo".

Bordalás: "El balance es positivo, hemos crecido a pesar de las dificultades"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, afirmó que el balance de la temporada 2021-2022 para su equipo "es positivo" porque ha crecido a pesar de las dificultades, en alusión a las múltiples lesiones de la plantilla, y agregó que está contento con el trabajo, aunque le hubiera gustado estar en puestos europeos.

"Pese a todo, el equipo llega a una final, han debutado muchos chicos jóvenes, que no es común en un fútbol tan exigente", explicó Bordalás, quien apuntó que al final de la temporada cada equipo está donde merece estar y sobre el partido de este sábado dijo que era muy importante acabar con buenas sensaciones.

"Hacía tiempo que no conseguíamos una victoria y el equipo, a pesar que no había casi nada en juego, ha sido superior al Celta sin ser brillante", destacó.

Sobre la manifestación de los aficionados, el entrenador expresó que respeta cualquier decisión y no iba a entrar a valorar si está bien o mal, puesto que es soberana. "Solo tengo palabras de elogio hacia a ella y respeto cualquier iniciativa o decisión que se tome", indicó.

"No había vivido esta experiencia (que haya más aficionados fuera que dentro del estadio), no es lo que estamos acostumbrados en Mestalla. Ha habido muy poca entrada, pero los pocos han estado animando, quiero dar las gracias a la afición por comportamiento equipo toda la temporada", agregó.

Por último, sobre la reunión que tendrá en los próximos días con la dirección deportiva del club, comentó que este sábado era día de partido y no han hablado: "Era el momento de estar centrados. Imagino que a partir de mañana se analizará y valorará lo que ha sido la temporada, conozco bien la plantilla y sabemos qué necesita el equipo. No hay ningún motivo para pensar otra cosa (que no seguirá en el club)".