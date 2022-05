Carlos Mouriño ha confirmado este lunes que será C. Tangana el artista encargado de componer e interpretar el himno del centenario del Celta. Unas declaraciones en las que también ha asegurado la existencia de una comisión para conocer "qué quiere hacer la afición" el año que viene. El club quiere celebrar sus 100 años de historia por todo lo alto y ya ha apostado por recoger el guante de C. Tangana, uno de los artistas más cotizados del momento, para componer la canción conmemorativa. Fue el propio cantante madrileño, hijo de un vigués y consumado aficionado celeste, quien se postuló para componer el himno meses atrás. Pero como en todo lo que concierne al Celta, siempre hay debate entre los que están encantados por el "fichaje" de C. Tangana y los que para nada están de acuerdo con esta elección. Y a ti, ¿qué te parece?

