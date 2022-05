Iago Aspas lamentó que el Celta no fuese capaz de certificar un triunfo que tenía encarrilado y que le habría permitido sellar de forma matemática su continuidad en Primera División. “Ha sido una pena. Después de ponernos por delante, hemos tenido dos o tres contras que no he sabido culminar, no he sabido ver a mis compañeros. Dos puntos que se nos van al final. Tenemos cuarenta puntos y es para estar contentos, pero creo que hemos merecido algo más”, declaró el delantero a Movistar+ tras el encuentro.

El punta celeste elogió el buen partido del portero del Granada, el portugués Luis Maximiano, cuya actuación resultó clave para que el Celta no se llevase los tres puntos. “Las dos veces que he jugado contra él ha hecho grandes partidos. Hay que darle la enhorabuena. Me ha quitado esa última al final. Así que darle la enhorabuena y una pena que se hayan escapado esos dos puntos”, dijo. El futbolista moañés no quiso adjudicarse el gol del Celta, a pesar de que el acta del partido se lo atribuye. “Siendo sincero creo que fue Antonio en propia meta. Quise tirar al segundo palo y con la rosca y me parece que se iba fuera”, apuntó Aspas, que valoró que el tanto sirviese “para ponernos por delante y sumar ese punto”. Tapia: “Hay cosas contra las que no podemos batallar” Renato Tapia, que ayer regresaba a la titularidad con el Celta, denunció que el gol del empate del Granada se produjo en fuera de juego. “Nos hacen un gol lastimosamente en offside. A la hora de él salir, hace un movimiento para desestabilizar a Joseph, a mí y al arquero. No es excusa, pero hay cosas que no podemos batallar”, se quejó el medio centro peruano, que confía en dejar certificada la permanencia en la próxima visita del Alavés a Balaídos. “Vamos a trabajar para sacar los puntos”, destacó.