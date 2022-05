William Munny fue un brillante pistolero, posiblemente el mejor, que tenía problemas económicos una vez retirado. Para solucionarlos y poder ayudar a su familia aceptó un último trabajo. Clint Eastwood interpretó de manera brillante al bueno de William en la película ‘Sin Perdón’. El que sí perdonó ayer fue el Celta en el Nuevo los Cármenes.

Los vigueses mostraron una de sus mejores versiones del curso y se aprovecharon de las necesidades de un rival que observa temeroso cómo se acerca el descenso en el tramo final de temporada. Los de Coudet se adueñaron del encuentro desde el pitido inicial y, salvo alguna que otra concesión, impusieron su ritmo en todo momento. Sin embargo, el Celta volvió a incidir en su gran problema de esta temporada: la puntería. Hasta media docena de ocasiones fallaron los de celeste en la ciudad andaluza.

Sorprendió el Chacho ayer en su alineación. Solo hizo un cambio en el once, mucho más de lo que acostumbra. Tapia entró en el lugar de Denis posiblemente buscando defenderse del arreón inicial del Granada, algo que ya había advertido en la previa. Pero no sucedió. Los vigueses dominaron desde el principio, seguramente más relajados que sus oponentes por la tranquilidad que da a primeros de mayo la clasificación. Pese a no tener la permanencia cerrada, el Celta ya la acaricia, y eso siempre desinhibe con el balón.

Seguramente fruto de esos nervios llegó la primera ocasión visitante. Que fue doble. Santi Mina presionó a un imberbe Sergio Barcia, canterano celeste que jugaba su segundo partido en Primera División con mucha más presión de la deseada. El central se hizo un lío y el delantero le birló la pelota en el costado del área, desde donde encaró hacia la portería de Maximiliano. Su disparo, flojo y al centro, fue repelido por el meta portugués y el rechace llegó a los pies de Cervi en una situación parecida a la que terminó con gol del argentino en el Sánchez Pizjuán. En esta ocasión no quiso disparar de primeras con su pierna buena y, con tranquilidad, controló, se orientó para disparar con la diestra y ejecutó un disparo que fue repelido por un defensa nazarí bajo palos. Fue el primer aviso.

El siguiente también fue celeste. Una buena triangulación en campo propio entre Brais, Kevin y Aspas dejó al de Moaña completamente solo en banda derecha con todo el campo por delante. A su encuentro salió Barcia, al que superó con una facilidad pasmosa para llegar al área y buscar un compañero al que no encontró antes de que Maximiliano desviase a saque de esquina. Ahí llegaron los primeros murmullos al estadio, que revivió justo antes del descanso.

En un balón sin aparente peligro en el centro del campo Tapia tardó dos segundos más de la cuenta en intentar un pase que no llegó a dar porque un rival se le adelantó. El despeje posterior de Araújo no fue mucho mejor y dos segundos después Luis Suárez estaba plantado delante de un Dituro que se hizo enorme e impidió la ventaja local antes del descanso.

Tras la reanudación, el Granada imprimió una marcha más y equiparó el duelo. Coudet, en otra acción impropia de su librillo, realizó dos sustituciones tempraneras dando entrada a Nolito y a Denis. El de Salceda si resultó fundamental para devolver el dominio a los vigueses, que volvieron a jugar a su antojo. Iago Aspas seguía volcado en el costado de Barcia, del que se fue todas y cada una de las veces que le encaró.

A veinte minutos del final, Denis recuperó un balón en campo propio y echó a correr sin que ningún futbolista nazarí saliese a su encuentro. Era una contra de libro, de cuatro para cuatro, y cuando el centrocampista pisó el balcón del área asistió a Iago a su derecha, que cruzó el balón ante la oposición de Maximiliano y se ayudó en Puertas para anotar el 0-1 momentáneo que daba la salvación matemática al conjunto celeste.

Los siguientes minutos fueron los típicos en los que un equipo se queda ko tras el derechazo recibido y el rival puede sentenciar. Varias llegadas tuvo el Celta, siempre con Iago como ejecutor. El de Moaña se creció ante los silbidos de un público que no se olvida de él una década después. El ayer capitán pudo marcar el gol de la jornada tras sentar en un palmo a Germán en el área, pero la misma finura que mostró en el regate se le olvidó en el disparo y su pelotazo se estrelló en la cara del portero luso del Granada. En las siguientes jugadas pecó de individualista, como el mismo reconoció tras el pitido final.

Y lo que pudo ser una victoria cómoda se convirtió en otro pinchazo. A punto estuvo Collado de igualar el duelo con un extraordinario disparo lejano que se dirigía a la escuadra antes de que Dituro firmase su segunda gran intervención de la tarde. Gritaba el estadio y se venía arriba el Granada, que comenzó a colgar balones hacia Jorge Molina. En uno de esos centros de Darwin Machís, esta vez a media altura, llegó el empate ya en el tiempo de descuento. No queda claro si llega a rozar Luis Milla, pero el caso es que el balón se coló en el segundo palo de la portería celeste.

Con ese punto el Celta se acerca todavía más a una permanencia que ayer tuvo atada a dos minutos del final. Ya dice el dicho que el que perdona la paga, y ayer lo hizo el Celta en Los Cármenes. Algo que seguramente no hubiese permitido el bueno de William Munny.