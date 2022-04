Fran Beltrán emerge como líder

Fran Beltrán está siendo la noticia más positiva del Celta esta temporada. El joven centrocampista ha conseguido asentarse como titular indiscutible en su cuarto ejercicio en Vigo, acaparando halagos de aficionados, compañeros y de su entrenador, Eduardo Coudet, que ha destacado en varias ocasiones el crecimiento futbolístico del de Seseña. Su importancia en el juego defensivo y ofensivo del conjunto vigués se ha disparado en los últimos meses y ha conseguido relegar a un peso pesado como Renato Tapia al banquillo. El peruano, además, está en el mercado a la espera de que llegue una buena oferta por él. En A Sede están tranquilos y saben que con Beltrán tienen más que cubierto el puesto de mediocentro.

El ex del Rayo Vallecano es uno de los futbolistas mejor considerados en todos los estamentos de la entidad. El club reforzó la gran apuesta que hizo por él en 2018 el pasado mes de enero renovando su contrato hasta 2026. En su día abonó la cláusula de rescisión que figuraba en su contrato con el equipo madrileño y que ascendía a 8 millones de euros. Lo hizo sin que el futbolista llegase a debutar en Primera División. Al comienzo de la presente temporada comenzó a negociar la ampliación de su contrato y finalmente en enero las dos partes sellaron un acuerdo que, entre otras cosas, eleva los emolumentos que recibirá el futbolista y que lo sitúan en la zona media/alta de la escalara salarial del club.

En A Sede, además, no contemplan su marcha a corto plazo. Lo consideran una pieza esencial del proyecto deportivo que quieren construir para el futuro a corto y medio plazo. Pese a que existen varios jugadores de los que no quieren desprenderse, el presidente Carlos Mouriño siempre ha reconocido que escuchan y atienden todas las ofertas que llegan a la entidad por sus jugadores. En caso de llegar una por el ‘8’ celeste harán lo propio, pero solo una cantidad fuera de mercado haría que valorasen su salida, algo que no ocurre con casi ningún futbolista de la primera plantilla. Su corta edad y su continuo crecimiento hacen que en el Celta crean que su techo todavía está lejos.

Coudet es otro de los grandes enamorados de Beltrán. Tras un primer año en el que no le concedió muchas oportunidades como titular tras apostar desde su llegada por la dupla Tapia-Denis, el de Seseña ha conseguido dar la vuelta a su situación y convencer al argentino de que merecía más minutos. Este curso lo comenzó como suplente, pero cada vez fue entrando con más asiduidad en el equipo y en la actualidad acumula 18 titularidades consecutivas. Si no sufre ningún percance físico estos días, ante el Athletic el próximo domingo sumará una vuelta completa en el once inicial. El técnico ha destacado en público y en privado el enorme crecimiento de Beltrán y sobre todo su capacidad de aprendizaje.

Luis Campos es la tercera pata que muestra su confianza en Beltrán. El nuevo asesor deportivo externo del Celta maneja muy buenos informes del centrocampista y también lo considera una parte muy importante del proyecto deportivo que quiere crear en Vigo a partir de este mismo verano.

Todo ello en la temporada de consagración de Fran Beltrán en la élite. Hasta la fecha, el internacional sub 21 ha disputado todos los encuentros de Liga, acumulando 2.146 minutos de juego. Es, de largo, el curso con mayor presencia del centrocampista sobre el terreno de juego. La campaña pasada su contador de minutos se quedó en 1.388 y una antes, en la 19/20, alcanzó los 1.831. En esta todavía tiene siete partidos por delante para seguir aprendiendo, mejorando y creciendo. El Celta lo celebra.

Aidoo y Brais Méndez, una pareja en continuo crecimiento

Si Fran Beltrán es la pieza sobre la que se quiere construir el proyecto a medio y largo plazo del Celta, Aidoo y Brais Méndez no se quedan a la zaga. Los dos jugadores están completando una temporada notable y son piezas indispensables para Coudet. Su crecimiento en los últimos años ha sido grande y ambos viven uno de sus mejores momentos deportivos de su carrera. Bien es cierto que Brais Méndez ha bajado su aportación ofensiva respecto al curso pasado. Los cuatro goles que acumula esta temporada todavía están lejos de los nueve que logró en la 20/21, sobre todo gracias al nuevo rol que le dio el técnico argentino. Su buen hacer le llevó a la selección española en más de una convocatoria, aunque no estuvo en la última citación. Esta campaña suma casi 2.500 minutos de juego y si no tiene lesiones debería alcanzar los 3.000 por primera vez en su carrera. Tiene contrato hasta 2024 y el club quiere ampliárselo dentro de unos meses. Aidoo es otro de los jugadores que mejores números y sensaciones presenta este año. El ghanés, que consiguió el galardón como el mejor futbolista celeste en los meses de enero y febrero, renovó recientemente su contrato con el Celta hasta 2026. En el club están contentos con su rendimiento y valoran su adaptación en los últimos meses, sobre todo a la hora de comunicarse en castellano. Esta temporada, tras comenzar como suplente, ya ha rebasado los 2.000 minutos sobre el terreno de juego y suma 19 encuentros consecutivos como titular, siendo uno de los defensores más destacados de todo el campeonato.