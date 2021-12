Después de que el último parte médico del Celta espantase todos los malos presagios sobre la lesión de Iago Aspas y confirmase que el moañés solo se perderá un partido, el cuerpo técnico celeste se mantenía en vilo de la decisión del Comité de Competición. Desde la Federación Española no es la primera vez que se sanciona a un jugador o a un entrenador por un caso parecido al de Aspas. El delantero, después de marcar el gol al Valencia y notar que algo no andaba bien en su pierna derecha, se quitó la camiseta para provocar que el árbitro le mostrase la tarjeta amarilla, la quinta en la cuenta particular del de Moaña. Aspas quiso forzar la amonestación para cumplir ciclo mientras se recuperaba de la lesión.

Pero esta práctica no siempre ha salido tal y como habían planeado los futbolistas. Cuando un jugador ve la quinta amarilla, debe cumplir por normativa un partido de sanción en la jornada siguiente. Sin embargo, si el jugador provoca la amonestación de una manera descarada, el Comité de Competición ha entrado para imponer una sanción mayor aplicando el artículo 112.3 del Código Disciplinario: "El futbolista que en el transcurso del partido provoque la quinta amonestación a que hace méritos el presente artículo, podrá ser sancionado, además de con la sanción prevista, con un partido adicional de suspensión y multa accesoria en cuantía de 600 euros". Este fue el caso el pasado curso de Hugo Guillamón y Javi Gracia, jugador y entrenador del Valencia. El técnico ordenó a Guillamón que perdiese tiempo hasta que el árbitro le sacase la tarjeta en el momento que iba a ser sustituido. "Retrasó su salida del terreno de juego con ánimo de perder tiempo", registró De Burgos Bengoetxea ese día, casualmente el mismo colegiado que arbitró el encuentro del Celta el pasado domingo. Algo parecido también le pasó a Sergio Ramos en 2019. El central -ahora en el PSG- recibió una amarilla "a propósito" en un partido de Champions contra el Ajax y el Comité Disciplinario de la UEFA decidió sancionar al jugador del Real Madrid con dos partidos". Thiago Galhardo Más buenas noticias llegan desde la enfermería. El brasileño Thiago Galhardo, lesionado durante el choque de Copa del Rey frente al Ebro, ha vuelto a ejercitarse con el resto del grupo de manera parcial. Por el momento el delantero sigue entre algodones para terminar de recuperarse de una elongación en su bíceps femoral derecho.