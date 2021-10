Eduardo, el Chacho, Coudet valoró una victoria que el Celta necesitaba tras los malos resultados de los dos últimos partidos y que el preparador celeste consideró más cómoda de que había sospechado. “No es normal una victoria tan cómoda y menos en este campo con un rival que siempre es muy incómodo. Creo que hicimos un muy buen partido. Manejamos bien el balón, tuvimos situaciones”, apuntó tras el encuentro.

El entrenador del Celta explicó que los tres puntos logrados anoche en el Coliseum hacen justicia a los méritos contraídos por su equipo sobre el campo después de dos jornadas en las que el juego del Celta no se vio recompensado con resultados. “Necesitábamos ganar, confirmar lo que hablábamos en la previa, de no haber tenido la fortuna en varios juegos desde los puntos, pero sí que el rendimiento del equipo, que creo que era bueno”, dijo. “Cerramos una muy buena jornada preparándonos para lo que va a ser el partido del jueves. Nos hacía mucha falta este triunfo para ratificar, pero también necesitamos prepáranos de la mejor manera para enfrentar un rival de mucha jerarquía, líder del torneo”, añadió el Chacho, que no pudo ocultar su satisfacción por los tres puntos rebañados al Getafe: “Estoy contento por los jugadores, por la directiva, por todo el club y por la gente que vino, que se van con una alegría enorme”.

Eduardo Coudet reconoció que la expulsión de Djeune allanó al Celta el camino de la goleada, pero opinó que no fue determinante para la victoria de su equipo. “No ha sido determinante en el desarrollo del juego porque me parece que el equipo estaba bien, estaba haciendo un gran partido y por eso recalcaba que once contra once estábamos con dos goles por delante y manejando muy bien los tiempos de juego”, argumentó.

El técnico celeste expresó su confianza en el que este triunfo sea un punto de inflexión para el crecimiento del Celta. “Tendremos que intentar seguir haciendo buenos juegos y ganar, que es lo más importante y lo más lindo de este deporte. Pero también el fútbol en algún momento te paga”, subrayó.

Coudet celebró, por otra parte, el debut en Primera División del juvenil Hugo Álvarez. “Quizás un partido así se da de la mejor forma para el ingreso de un chico joven. Le pudimos dar algunos minutos y sentir las sensaciones”, declaró.