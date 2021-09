Eduardo, el Chacho, Coudet prefiere ver el vaso medio lleno. Tras cinco partidos consecutivos sin relación con la victoria, el preparador celeste admite que vive uno de los momentos más complicados de su carrera, pero rescata el temperamento competitivo que ha mostrado su equipo y, pese a los errores cometidos, mantiene intacta su fe en su grupo de jugadores y se muestra convencido de que, con trabajo, los resultados no tardarán en llegar.

“Sí que es un momento difícil. Estar cinco partidos sin ganar nunca me había pasado como entrenador”, ha confesado el preparador argentino en rueda de prensa telemática tras el entrenamiento vespertino celebrado en la ciudad deportiva. “Vamos a tratar de encontrar lo que es mejor para empezar a ganar y tratar de corregir cosas. También hay cosas buenas para repetir, pero con estos resultados las cosas buenas es difícil resaltarlas”, ha precisado el técnico, que mira al futuro con esperanza. “Tenemos confianza en que las cosas van a mejorar”, ha asegurado.

El Chacho ha reconocido que la reacción del Celta no se puede ya demorar más. “Necesitamos empezar a tener resultados positivos para mejorar la confianza. Si bien hemos competido en todos los partidos, nos falta obtener resultados. Empezar a obtenerlos nos va a hacer mejores. Después hemos tenido errores puntuales que nos han castigado mucho, pero no se pueda hablar de suerte y de errores puntuales cuando no acompañan los resultados”, ha apuntado. “Hay cosas para corregir, cosas que hemos hecho mal y por eso este inicio, pero también hemos hecho cosas buenas. Hemos competido y el equipo se brinda y se entrega de la mejor manera. No hemos plasmado en los resultados las cosas buenas, pero seguimos trabajando para mejorar”, ha añadido.

El entrenador celeste ha revelado que la falta de resultados ha sido un golpe difícil de asimilar para el plantel, pero ha matizado que el equipo no ha perdido su carácter competitivo y confía en salir del bache con trabajo y confianza. “Estamos dolidos y con ganas de revertir la situación, trabajando mucho en no caernos”, ha apuntado. Y ha insistido: “No hemos tenido resultados, pero hemos competido. Cuando no tienen resultados los equipos se planchan y esto no nos puede suceder. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, pero queremos sumar. No podemos perder la rabia porque no se den los resultados. Arreglando algunas cosas seguramente vamos a conseguir resultados”.

Cero dudas

La fe de Coudet en su plantilla es total. Cero dudas. “Tengo mucha confianza en este grupo, en estos jugadores. Tenemos que seguir trabajando y vamos mejorando cosas", ha apuntado. Se ha mejorado el nivel ofensivo y confía en solucionar ahora los desajustes defensivos que han impedido hasta ahora al Celta ganar partidos. “Necesitamos un nivel de concentración máxima porque cuando venís cruzado cualquier pequeña distracción te condena. Es muy difícil querer justificarse de esta manera, pero si viniésemos con otra dinámica los tres puntos el otro día no se nos escapan ni por casualidad. No tengo dudas de este grupo. Tenemos que enderezarnos, empezar a sacar resultados y después todo va a ser mucho más fácil”, ha subrayado.

En este sentido, el preparador celeste ve el duelo de mañana frente al Levante más como una oportunidad que como un problema. “Vamos a intentar jugar bien y sacarlo adelante. Todos los partidos los preparamos para ganar y este no va a ser la excepción. No es un momento cómodo, pero desde el convencimiento, la valentía y el estar más juntos vamos a sacar resultados", ha dicho.

No espera, sin embargo, el Chacho un partido fácil, frente a un adversario de buen pie, que también necesita resultados. “Vamos a enfrentar a un rival que siempre intenta jugar bien el fútbol y respeta el buen trato de pelota. Es un buen rival y un entrenador que propone jugar bien. Pensamos que puede ser un partido abierto, pero de lo que piensas en la previa a lo que ocurre muchas veces hay diferencias”, ha señalado.

Eduardo Coudet se ha referido, por último, a la suplencia de Brais Méndez el pasado viernes frente al Cádiz, que el técnico ha achacado a la necesidad de elevar la competencia del grupo. “Conmigo ha jugado siempre, pero en esta competencia que intentamos generar tratamos de poner a los jugadores que estén en su momento. Eso va a ser una constante que va a variar cada semana. No es un caso puntual, sino que somos un grupo y tratamos de que inicien los que mejor están para iniciar. Después vamos a necesitar a todos”, ha comentado.

Convocatoria

La lista la forman Matías Dituro, Rubén Blanco, Coke Carillo, Hugo Mallo, Néstor Araujo, Carlos Domínguez, Kevin Vázquez, Jeison Murillo, José Fontán, Miguel Baeza, Javi Galán, Renato Tapia, Fran Beltrán, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Brais Méndez, Solari, Cervi, Nolito, Iago Aspas, Thiago Galhardo y Santi Mina.