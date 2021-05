SUSCRÍBETE Aprovecha y accede por menos de 4 euros al mes a todo el contenido digital de FARO DE VIGO

El Concello pide dos millones al Celta por no justificar la obra de Tribuna El club vigués aportó documentación en la que cifraba en cinco millones los gastados en diferentes actuaciones, pero el gobierno local no la acepta por no lo considera suficientemente acreditado