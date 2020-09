Las dudas de Óscar pasan por la medular

El centro del campo es la única línea del Celta que ha modificado Óscar García en cada uno de los once que ha presentado en las dos primeras jornadas de LaLiga 2020-21, a excepción del relevo en la defensa de Murillo por Araújo. En ese caso, porque el colombiano no cerró a tiempo su nueva cesión para enfrentarse al Eibar en el debut del campeonato. De nuevo en Vigo, Murillo parece inamovible en el eje de la defensa junto a Joseph Aidoo, uno de los más destacados en este arranque de curso con la celeste. En ataque, Nolito, Aspas y Mor forman un trío incuestionable ahora mismo. Las dudas aparecen en el centro del campo, pero en solo dos posiciones porque Tapia es el favorito del entrenador céltico para el puesto de pivote. Dos plazas, pues, están en el aire para la cita de mañana en Valladolid (Zorrilla, 18:30 horas). Y esas incógnitas no las despeja Óscar García hasta horas antes de los partidos.

En principio, la elección de esta pareja de centrocampistas saldrá del cuarteto que ha sido titular ante el Eibar o el Valencia: Okay con Brais Méndez, por un lado, y Beltrán con Denis Suárez, por otro. Una de esos dos combinaciones, una mezcla de ellas o incluso un tercer futbolista sorpresa podrían completar la medular que el Celta presentará ante el conjunto vallisoletano.

Nueve jugadores tienen asegurada ahora mismo su presencia en el once titular que el Celta presentará mañana en la capital castellana: Iván Villar (ayer LaLiga difundió imágenes de una de sus buenas paradas en este arranque de curso) continuará en la portería, con Mallo y Olaza en los laterales, para completar la defensa con Aidoo y Murillo. Tapia, como pivote, todavía desconoce si contará con la ayuda de Okay, Brais Méndez, Beltrán, Denis Suárez e incluso Baeza o Gabri Veiga para completar el trío de centrocampistas. Aspas liderará el ataque junto a su amigo y socio Nolito y un Emre Mor que quiere convertirse en el mejor "fichaje" del Celta para esta temporada.

El Celta viajará a Valladolid con la intención de encadenar la segunda victoria del curso y mantener la buena racha defensiva que le ha proporcionado salir imbatido en seis (Granada, Getafe, Valladolid, Real Sociedad, Espanyol y Eibar) de los ocho últimos desplazamientos que ha realizado en Primera División.

En Ipurua, Óscar García apostó por una medular con Tapia, Okay y Brais Méndez. El Celta plantó cara con la misma aspereza y contundencia que emplea el equipo guipuzcoano para convertir en inexpugnable su campo.

Una semana después, los célticos se presentaron ante el Valencia con dos cambios en el centro del campo: Beltrán por Okay y Denis Suárez por Brais Méndez. La fórmula también le funcionó al técnico catalán, pues su equipo se impuso al rival con una actuación coral.

Ahora falta por conocer quiénes serán los acompañantes del peruano Tapia en la medular céltica que mañana se enfrentará a un rival que juega de memoria, con un fútbol muy directo y muchas ayudas en la presión. Orellana es ahora el director de orquesta de los vallisoletanos. El excéltico suele aparecer como mediapunta. Las numerosas bajas en el Valladolid pueden llevarle a moverse en otras posiciones.