Smolov pide fe para superar la pandemia

Fedor Smolov pidió ayer a la afición del Celta fortaleza y fe para superar juntos la pandemia del Covid 19. "Todos estamos luchando con el problema global de este virus. Por eso, os pido que seáis ser fuertes, que tengáis fe los unos en los otros, en vuestros y amigos, porque todo se arreglará. Debemos estar todos juntos y, con suerte, pronto podremos jugar al fútbol, que es lo que más queremos y lo que mejor sabemos hacer", declaró el artillero celeste en un encuentro con los aficionados a través del canal de You Tube del club. "Me gustaría dar las gracias a todos los doctores y sanitarios que están ayudando mucho, sacrificándose ellos mismos, para ayudar a la humanidad a luchar contra este virus. Debemos dar gracias a todos ellos", destacó.

El delantero, que pasa alejado de amigos y familiares el confinamiento en su domicilio de la Plaza de Compostela, asume su difícil situación con paciencia y buen humor. "No es sencillo, pero no soy el único que está encerrado solo en casa. Han pasado ya 17 días, así que lo llevo bien, nada nuevo puede ocurrir, no estoy pensando en nada, así que acepto la situación", manifestó.

Smolov dijo que aprecia "una gran diferencia" entre el fútbol ruso y el español, que es más rápido, intenso y técnico. "La intensidad es más alta, hay diferentes velocidades y todo va más rápido. Creo que es la mayor diferencia, que todo va más rápido y los jugadores son individualmente más técnicos y habilidosos", explicó.

En su intervención, el futbolista del Lokomotiv recordó el momento en que el Celta se interesó por contratarlo. "Estaba emocionado y nervioso porque me di cuenta de que tenía que tomar una decisión y dar una respuesta rápido. No me lo pensé mucho tiempo. Simplemente dije que sí", relató. Y agregó: "Sigo pensando que tomé la decisión correcta".

Fedor Smolov destacó la facilidad con la que se adaptado al equipo celeste. "Ha sido inesperadamente fácil, así que tengo que dar las gracia a mis compañeros de equipo, al club y a los aficionados porque me lo han hecho realmente fácil. Ha sido muy amables conmigo y siempre están pendientes de si necesito algo", agradeció.

El delantero celeste rememoró también sus sensaciones anotó en el Santiago Bernabéu. "Tenía mis dudas porque con esto del VAR no puedes celebrar, tienes que parar y pensar si era o no en fuera de juego y los sentimientos están al 50 por ciento. Yo tenía claro que había sido gol, pero debido al línea no lo celebré del todo", relató el punta céltico, que se mostró "encantado" con el clima y la ciudad.