Meaño aplaza por segunda vez la celebración de una sesión plenaria ordinaria

El Concello de Meaño no celebrará en fecha el pleno ordinario que debía corresponder al mes de marzo, toda vez que al fijarse en esta legislatura los ordinarios para el último jueves de los impares, cuadra en esta ocasión con el festivo de Jueves Santo de Semana Santa, que es hoy.

El regidor Carlos Viéitez había anunciado a inicios de este mes que comunicaría la fecha en que se realizaría esta sesión, con posterioridad al Jueves Santo. No obstante, a día de hoy los grupos de la oposición reconocen no tener constancia aún de nueva fecha alguna, lamentando que en los que ha transcurrido de 2024 todavía no han podido interpelar el gobierno local al no celebrarse sesión ordinaria alguna.

Y es que, ya con anterioridad, no se había celebrado tampoco el ordinario correspondiente el mes de enero, que debía haber tenido lugar el 25 de aquel mes, y que no fuera convocado por el regidor Carlos Viéitez. Aunque, en principio el alcalde anunciara a la oposición el aplazamiento de la sesión por unos días, el final consideró su no celebración. Un aplazamiento -luego suspensión-, que venía condicionado por el viaje y estancia del regidor por esos días en Fitur, y el estar pendientes de la secretaría vacante en aquel entonces, tras la marcha de la titular Teresa Escudero a inicios de enero.

Hasta la fecha sí se han celebrado dos sesiones extraordinarias. Una obligada, el 23 de enero para el sorteo de las mesas electorales cara las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero. Y la otra, la celebrada el pasado 11 de marzo, apurado por contestar a las alegaciones habidas al presupuesto municipal y decidir su aprobación definitiva. Una sesión esta última en la que estrenaba en la secretaría Beatriz López de Castro García, quien llegaba en comisión de servicios en ausencia de la titular Teresa Escudero Barral.

