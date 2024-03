Treinta y cinco tiendas sacan sus productos a la calle en Vilagarcía

La asociación de comerciantes y hosteleros de Vilagarcía organiza mañana la quinta edición de “Mercar na rúa”, una iniciativa en la que este año participarán un total de 35 comercios de distintos sectores. “Es una afluencia mayor que la de otros años, casi diez más”, comenta la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, que ayer presentó la actividad acompañada del concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou.

Los comercios sacarán sus productos a la calle (plaza de Galicia y calles aledañas) y mantendrán sus puestos abiertos durante todo el día, de 10.00 a 19.00 horas de forma ininterrumpida. Las carpas son gentileza del Concello de Vilagarcía, Diputación de Pontevedra y también de particulares.

Los artículos se venderán con descuento. “Son de liquidación o de la mercancía de invierno”, explica Louzán, quien espera que la iniciativa sea todo un éxito como en ocasiones anteriores.

En cuanto a la mayor participación por parte del comercio vilagarciano, la presidenta de Zona Aberta considera que puede deberse a que “el invierno no fue demasiado bueno porque no tuvimos tantas ventas como nos gustaría”. A ello se suma que la gratuidad de sumarse a “Mercar na rúa”, que no supone ningún coste para el autónomo.

¿Qué tipo de negocios estarán mañana en la plaza de Galicia? Textil, calzado, ópticas, tiendas de animales, decoración, estética, fotografía, ...

La idea inicial de la asociación era celebrar el mercado en la calle a principios de marzo, pero hubo que aplazarlo por la lluvia.

Fusión con la hostelería

Por otra parte, Rocío Louzán valora de forma muy positiva la unión de comercio y hostelería en un mismo colectivo. “Estamos muy contentos con la fusión; la verdad es que la acogida por parte de los hosteleros fue muy buena. Somos 115 comercios asociados y 35 de hostelería”, cifra la presidenta.

