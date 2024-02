Piden que el cupo de acceso al islote de Areoso se ajuste a la realidad de Os Guidoiros

Queda tan solo un mes para la Semana Santa y los problemas que tenía la aplicación de acceso al islote Areoso el pasado verano siguen sin estar solucionados. Así lo reconoce Marta Iglesias, de la empresa Piragüilla, que siguen pendientes de una reunión que han solicitado a la Consellería de Medio Ambiente para abordar todas las cuestiones que creen que deben ser mejoradas para próximas campañas. Entre esas modificaciones, explica la responsable de la empresa de ocio, se encuentra “intentar que el cupo de visitantes se ajuste a la realidad del islote o que sea sostenible en ambos sentidos, tanto en el natural, con la protección necesaria para preservar esta zona, como en el empresarial, con medidas que favorezcan la continuidad de las empresas”.

También reclama Iglesias que “se debe cumplir la Ley, porque el año pasado se habló de que las sanciones iban a ser de tipo informativo y que no se iban a tomar medidas drásticas”. En cambio, este año, entienden que se debería comenzar a sancionar a todos aquellos que incumplan las normas “porque siempre acabamos perjudicados los que trabajamos de forma legal”. La plataforma que se utilizaba para los accesos a Areoso no siempre ha funcionado bien. De hecho, hasta esta misma semana resultaba imposible cerrar una visita al islote al estar bloqueada. “Nosotros llegamos a recomendar a la gente que iba en estos días que fuesen por el litoral y se lo notificábamos a la Xunta para evitarnos problemas, pero lo cierto es que, desde el verano, la plataforma no funciona correctamente”.

Estas cuestiones y algunas más son las que quieren poner encima de la mesa las empresas de turismo activo que acuden a Areoso para buscar fórmulas que permitan corregirlas permitiendo mantener el espíritu de la norma, que es la protección de un espacio que se encontraba amenazado, pero permitiendo la actividad económica que se desarrolla en torno al islote.

Piragüilla también participa en un proyecto europeo de ecoturismo activo que va a llevar a sus responsables a la isla francesa de Córcega para conocer como se trabaja un turismo basado en la sostenibilidad. Esa experiencia se repetirá, posteriormente, aquí con la llegada de empresas de otras zonas de Europa.