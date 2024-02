Vales culpa al Concello de Vilanova de los vertidos que sufre el entorno de O Ariño

Mariscadora de profesión y expatrona mayor, la portavoz socialista en el Concello de Vilanova, María José Vales, cargó de forma muy dura contra el grupo de gobierno por lo que está ocurriendo en la zona de O Ariño, uno de los principales bancos marisqueros del pósito vilanovés y que ha mudado su catalogación a zona C a causa de los vertidos que sufre. Vales instaba ayer al grupo de gobierno a “asumir su culpa de lo que está ocurriendo, porque hace mucho tiempo que saben que el alcantarillado de todo el casco urbano de Vilanova está obsoleto y debemos ser de los pocos municipios donde no se han separado pluviales de fecales, lo que provoca que se desborden los aliviaderos constantemente y se registren los vertidos que han provocado este cambio en la catalogación de la calidad del agua”.

La edil socialista recuerda el informe elaborado en su día por Espina y Delfín, en el que se incidía en las deficiencias que tenía la red de alcantarillado en el casco urbano de Vilanova, unas deficiencias que “no se han corregido después de tantos años pese a lo demoledor de la información”. Que la sustitución de ese alcantarillado se supedite a las obras de mejora de la tubería que va a Tragove, paralizadas por Costas al encontrarse en dominio público marítimo terrestre, es algo que Vales no comprende porque “los alcantarillados no deberían construirse en las inmediaciones del litoral o de los ríos, porque todos incluyen aliviaderos que, tarde o temprano, acaban rebosando y arrojando todo al mar, las mariscadoras lo sabemos muy bien”.

Lo que tiene muy claro la edil socialista es que el alcantarillado no puede ir por zonas litorales camino de la depuradora de Tragove, como “se planteaba en el proyecto que viene reclamando el Concello de Vilanova, porque tarde o temprano, acaba vertiendo al mar por un aliviadero, como ocurre desde hace años en la playa de As Patiñas, donde los sucesivos patrones mayores hemos estado denunciando esa situación sin que se nos hiciese caso”. Vales insiste en que esa conexión debería ir por el interior pro un punto que “si registra un vertido, este no acabe en el mar, porque llevamos mucho tiempo sufriéndolos y la ría ya está diciendo claramente basta, ya no aguanta más”. Insta al gobierno “a sentarse con Costas y tratar de buscar una solución, aunque para nuestro alcalde siempre es mejor no hablar con nadie y echarle la culpa a los demás para tratar de sacar rédito político”.