Cómo perder el miedo al folio en blanco y a ser leído

A mucha gente le gustaría escribir cuentos o novelas, pero no saben por dónde empezar o no se sienten con fuerzas para acometer un reto de esa entidad. Otra gente sí escribe, pero no se atreve a mostrar sus textos a los demás, por temor al rechazo. Para unos y otros, la Concellería de Cultura de Cambados ha puesto en marcha un taller de creación literaria, que imparte el escritor y periodista Diego Giráldez (O Porriño, 1976).

Había 20 plazas y se completaron todas. El primer “capítulo” del taller fue este miércoles, y consistió en una presentación de los objetivos del curso. El primero, y principal, es que cada uno de los participantes logre sacar fuera e identificar, “su voz literaria”. El segundo, que cojan confianza en sí mismos. Giráldez preguntó a los asistentes quiénes de ellos escribían -o querían escribir- para sí mismos, para desahogarse o poner en orden sus ideas y emociones, y quiénes aspiraban a ver publicados sus textos. La mitad de los alumnos admitieron que esta última era su meta. De todos modos, Giráldez ha constatado en cursos anteriores que muchos de los que al principio solo quieren escribir para sí mismos, a medida que avanzan las sesiones y ganan más confianza también empiezan a coquetear con la idea de publicar sus cuentos en internet o papel. La sesión del miércoles sirvió sobre todo para romper el hielo, conocerse e ir engrasando la maquinaria de la imaginación. Así, los alumnos escribieron textos improvisados, los leyeron en alto y debatieron después sobre las sensaciones que les sugerían. “En 'O meu sangue' trato a morte dun xeito tranquilizador” Tras esta primera sesión de acercamiento, en los próximos “capítulos” del curso (Diego Giráldez prefiere denominar así a cada una de las clases) se trabajarán asuntos más técnicos, como el ritmo y la estructura de la narración, la creación de los personajes o la importancia de la corrección. Cómo publicar Ver publicado un texto es una de las mayores satisfacciones que puede experimentar un escritor. Por ello, las dos últimas sesiones del taller irán destinadas precisamente a perder el miedo a ser leído por los demás y a conocer los pasos que hay que dar para publicar. “La autoedición está muy de moda en estos momentos, mientras que sí es cierto que en caso de la edición tradicional hay mucha gente que está enviando manuscritos a las editoriales, y ahí entran en juego factores como el talento o tener un golpe de suerte”, afirma Giráldez, ganador de premios como el Manuel Murguía o el José Saramago y con tres libros publicados en Xerais y Galaxia. Diego Giráldez trata a sus alumnos desde el primer día como escritores y les anima a luchar siempre por su sueño. Aunque el camino sea largo, y más desde el COVID. “Desde la pandemia están llegando más originales tanto a los premios literarios como a las editoriales”.