La Cámara estrena nueva sede en Vilagarcía enfocada a la transformación digital de las pymes

La Cámara de Comercio inauguró ayer su nueva sede en Vilagarcía –en la calle Fariña Ferreño– con la presencia de un nutrido grupo de autoridades y representantes del tejido empresarial arousano y gallego. Se trata de un “digital hubNET” enfocado a la transformación digital de las pymes y al emprendimiento.

Según explicó el presidente de la entidad cameral, el vigués José García Costas, con estas nuevas instalaciones –similares a las que tres horas después también se estrenaban oficialmente en Pontevedra– comienza “una nueva era de la transformación digital de nuestras empresas”.

Anunció que mientras que el “hub” de la ciudad del Lérez se centra en la industria forestal, transporte y logística, el de la capital arousana está pensado para el turismo y el comercio minorista, dos motores económicos de la comarca que sin embargo presentan “carencias en desarrollo digital”, por lo que las dependencias de Fariña Ferreño suponen “un escenario de elevada potencialidad de mejora”, calificó García Costas. “Queremos modernizar nuestro tejido productivo”, resumió.

Impresoras 3D o drones

Tras el presidente, tomó la palabra el representante de O Salnés en la Cámara, Miguel Á. García Miguéns, quien profundizó en los servicios que se prestan en el “hub”. Así, se ofrece ayuda en mentorización y tutorización de proyectos empresariales, así como asesoramiento para acceder a programas europeos. Existe un espacio polivalente de unos 30 metros cuadrados y otro de networking con diverso material como gafas de realidad aumentada, drones interiores o impresoras 3D a disposición de los emprendedores.

El presidente de la Diputación, Luis López, alabó la iniciativa de la Cámara de Comercio y dejó claro a los empresarios arousanos que en la institución provincial tienen “un socio leal y un apoyo sólido”. En este sentido, apostó por que sector público y privado caminen de la mano en “en el camino de la digitalización”.

La venta de las instalaciones de Doutor Tourón despierta interés pero sin oferta firme de compra La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía tiene a la venta su antigua sede de Doutor Tourón, en las conocidas como torres de Caixanova. Tal y como ya publicó FARO, la inmobiliaria Xeira encargó un anteproyecto que contempla la creación de una veintena de plazas de garaje y cuatro viviendas. Aunque tanto la inmobiliaria como la Cámara han constatado que existe interés en el mercado por adquirir las instalaciones, todavía no hay una oferta firme de compra. Sí han recibido llamadas y alguna promotora ha planteado la posibilidad de adquirir una de las dos plantas. Los que están muy interesados en que la operación fructifique son los vecinos de las torres, ya que estos edificios construidos en los años setenta no disponen de garaje. Pero primero es necesario encontrar un promotor que compre el local de la Cámara y materialice el proyecto de las viviendas y las plazas de estacionamiento. En cuanto al precio de salida, “es negociable” pero los vendedores prefieren no hacerlo público.

López aprovechó –al igual que después también lo hizo el alcalde de Vilagarcía– para aludir brevemente a los programas de su gobierno en esta materia: “Desde el último semestre de 2023, Smart-Peme registró casi 2.200 asistencias a 500 empresarios. Hicimos 91 talleres en los que participaron 1.500 personas”. En cuanto a la aceleradora de proyectos, atrajo a una treintena de empresas.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, felicitó a la Cámara de Comercio por su nuevo “digital hubNET”, tanto en lo que se refiere a su contenido como a su continente. “El centro ha superado mis expectativas”, reconoció.

El regidor lamentó que “por desconocimiento o por miedo nuestro tejido económico se encuentra en un estado bastante incipiente de digitalización”, lo que supone “un lastre” en su crecimiento.

Varela consideró “urgente y necesaria” esa digitalización y enumeró las medidas puestas en marcha por el Concello de Vilagarcía como el asesoramiento y acciones formativas a emprendedores, información y asistencia en la tramitación de ayudas de otras administraciones, subvenciones directas por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, el concurso de iniciativas emprendedoras, ... “Estamos plenamente volcados en fortalecer pymes, comercio e industria y por eso hemos empezado a trabajar con la Cámara de Comercio, para no duplicar esfuerzos y ser más eficientes”, concluyó el alcalde.

“Galicia es la repera”

La última intervención –y por tanto el cierre del acto– corrió a cargo del presidente de la Fundación Incyde (entidad que cofinanció el “hub” de Vilagarcía con fondos europeos) y de la Cámara de Comercio de España. José Luis Bonet advirtió a los empresarios que “la transformación digital es absolutamente clave porque si no hay mucho riesgo de quedarse en la cuneta”. “Somos un país con un 99% de pymes y no deben amilanarse”, aconsejó en referencia a la modernización tecnológica necesaria para resultar competitivas en el mercado.

Aludiendo al Día Internacional del Trabajo, Bonet afirmó que “España va hacia arriba por las empresas”, ya que “son las que tiran del carro” pero “en su conjunto”, es decir, directivos y trabajadores. “Aquí hay una colaboración, no una lucha de clases”, opinó. “No me extraña que vengan a España 85 millones de turistas porque si me lo permiten en un lenguaje más coloquial, España es la pera y Galicia la repera”, agregó.

También acudió a la inauguración el director general de la Fundación Incyde, Javier Collado, el presidente de Feca, José Luis Vilanova, o el de la CEG, Fernández Alvariño, entre otros.

