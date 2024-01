La Mancomunidade recoge en Fitur herramientas para potenciar el turismo inteligente

La jornada de la delegación de la Mancomunidade do Salnés en Fitur ha sido considerada como “fructífera y marcada por reuniones estratégicas que refuerzan su compromiso con el desarrollo turístico y la innovación en la comarca”.

Una de las cuestiones tratadas fue la referida a la potenciación del turismo en base a la recogida de datos de geolocalización. En este sentido, el delegado de Turismo, José Aspérez, junto al gerente José Ramón Guinarte, se reunieron con representantes de Orange, la empresa encargada actualmente de proporcionar datos de Big Data de dispositivos móviles.

El objetivo fue analizar a fondo los datos de turismo en O Salnés y explorar nuevas funcionalidades que puedan enriquecer la recopilación de esos mismos datos. Se discutieron mejoras y nuevas formas de obtener información relevante para comprender los movimientos turísticos en la comarca. Esta acción cuenta con financiamiento a través del Plan Nacional de destinos Xacobeos con fondos Next Generation.

Otra reunión destacada fue con motivo del proyecto Red.es, donde participaron el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, el concejal de Turismo de Sanxenxo, Juan Deza, la coordinadora de turismo de Sanxenxo, Romina Fernández, representantes de EOSA, responsables de Red.es, y el gerente José Ramón Guinarte.

En el cónclave se abordaron detalles de la última fase del proyecto, que incluirá instalaciones en Sanxenxo y O Grove para implementar componentes del proyecto de destinos turísticos inteligentes. Además, se destacó la plataforma que centralizará y analizará datos de flujos de tráfico, personas y playas. “A pesar de ciertos retrasos, la evaluación actual del proyecto es positiva, y se espera una contribución significativa a los municipios implicados”, exponen desde el ente mancomununado.

En el ámbito institucional, el presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, acompañado de Aspérez y Guinarte, participó en una reunión con representantes políticos de la Mancomunidad de la Sierra de Francia (Castilla y León).

La delegación fue recibida por el presidente de la Mancomunidad de la Sierra de Francia, Miguel Martín, y el vicepresidente, Mauricio Angulo. Durante la reunión, se intercambiaron experiencias y se discutieron proyectos en desarrollo, buscando establecer acuerdos de colaboración entre territorios.

Además, los técnicos salinienses mantuvieron varias reuniones con empresas tecnológicas para explorar las últimas novedades digitales con el objetivo de incorporarlas a futuros proyectos. “La Mancomunidade do Salnés reafirma su compromiso estratégico, trabajando incansablemente para llevar adelante sus proyectos y explorando nuevas ideas que impulsen el turismo y la innovación en la comarca”, apuntan desde la entidad.

Vilagarcía se promociona como “city break” ferroviaria

La campaña “Vilagarcía, a 3 horas y un café”, para atraer visitantes de Madrid y alrededores aprovechando las conexiones ferroviarias directas, tendrá una segunda fase. Coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los trenes Avril en marzo, Vilagarcía también se promocionará como “city break” en las localidades donde tiene parada este nuevo servicio ferroviario. La estrategia de promoción turística del Ayuntamiento pasa también por intentar incorporar la ciudad a la red de viajes del Imserso, una forma de desestacionalizar la oferta, conseguir una mayor actividad en temporada baja y dinamizar el sector local.

En este contexto de Fitur, el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, aprovecharon para reunirse con los responsables de InterRías, empresa a la que el Ayuntamiento encargó el desarrollo de la campaña “Vilagarcía, a 3 horas y un café” que la firma está comercializando entre turoperadores nacionales. El encuentro con el director comercial, Fabián Buezas, sirvió para seguir la promoción y concretar las medidas para aprovechar la gran oportunidad que representan los trenes Avril, que establecerán más frecuencias en la conexión ferroviaria entre la meseta y Galicia, y con el atractivo añadido de que acortará considerablemente el tiempo del trayecto. Así, se decidió ampliar la campaña a las ciudades con estaciones en las que paran, donde se promocionará Vilagarcía como destino cercano para estancias cortas, como ya se está haciendo en Madrid y su área metropolitana.

Varela y Carou también mantuvieron una reunión con las empresas que gestionan los viajes del Imserso con el fin de explorar la posibilidad de que Vilagarcía forme parte del su red de destino. Este primer encuentro sirvió para constatar el interés por ampliar la oferta de estancias en Galicia y también para recabar información sobre los requisitos a cumplir y los pasos a seguir.

Durán recrimina la actitud de los alcaldes del PSOE

La jornada del pasado jueves en Fitur volvió a evidenciar la ruptura entre sus representantes tras la moción de censura que arrebató a Marta Giráldez la presidencia en favor de David Castro. Gonzalo Durán denunció la actitud de los alcaldes socialistas que integran la Mancomunidade tras recibir criticas por abandonar el acto de presentación en Madrid en el momento que iba a intervenir Carlos Viéitez.

“Fui a Fitur para intervenir en la presentación del proyecto Mar de Santiago. Me quedé por la tarde para ver la intervención de Aspérez en la Mancomunidade y no me quedé a la intervención de Viéitez. Fui a cumplir con un deber institucional en coche. En el mío y pagué el viaje. No lo pagó nadie. Fui en coche porque me dio la gana. Me fui a las 5 de la tarde porque tenía 6 horas de vuelta”, expuso el alcalde de Vilanova.

Replicó apuntando con fotografías el distanciamiento de la representación socialista durante la presentación de la Mancomunidade. “Estaban en la zona de atrás. Los señores que fueron dos noches con dinero público a representar el geodestino del que son miembros”.

“A los rebuznos de Durán ya no le hacemos caso”

José Antonio Cacabelos se convirtió en el portavoz del entir de los alcaldes del PSOE al respecto de las acusaciones de Gonzalo Durán. “Los alcaldes socialistas estuvimos en la comitiva y en la presentación y el señor Durán se levantó y se fue cuando participó el alcalde de Meaño”.

El alcalde de O Grove afirmó también respecto a su homólogo vilanovés que “actúa como el niño mimado que quiere coger la pelota y marcharse con ella. Hay que recordarle que en los últimos cuatro años no pagó ni una sola cuota de turismo a la Mancomunidade. Gonzalo Durán es un esperpento en sí mismo”.

Al respecto de las críticas de Durán Hermida, Cacabelos fue contundente: “Los compañeros del PSOE de O Salnés hace tiempo que, por higiene mental, no hacemos caso de los rebuznos del señor Durán. Su actitud, su forma de ser y su prepotencia están originando la ruptura de la Mancomunidade. Con Marta Giráldez como presidenta todos los acuerdos fueron por unanimidad y el PP ha roto todo ese consenso”.