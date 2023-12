“Quiero llegar a mi mejor nivel para luego mirar atrás y no arrepentirme de nada”

Jéssica Bouzas Maneiro arrancará el año en Australia. Antes de ello pasó unos días en Vilagarcía para recargar pilas de cara a una temporada en el circuito mundial de tenis en la que no se pone límites al trabajo. Retos como los Grand Slam o incluso los Juegos Olímpicos aparecen entre sus motivaciones.

– Ha venido poquitos días a casa, a Vilagarcía, ¿pero qué supone para usted este regreso?

– Estuve cuatro días. También es verdad que estuve más tiempo poco antes porque cuando vamos a empezar pretemporada siempre tenemos unos días y vine hace relativamente poco. Para mí siempre es un chute de energía el poder estar con la familia y con toda mi gente.

– ¿Qué es lo primero que quiere hacer cada vez que llega a casa?

– Intento ir a ver a mis abuelos lo antes posible, pero también a mis amigos, pero mi tradición de siempre, y lo que siempre hago, es comerme un churrasco.

– Cerrará el año en Australia. Allí también lo empezó. ¿Cuáles son sus planes allí?

– Nos iremos a jugar primero el Torneo a Canberra que es un 125 previo al Grand Slam. Luego ya iremos planificando sobre la marcha el año. Además, Australia es un viaje muy complicado por el jet lag y normalmente, cuando vuelves de Australia, vuelves bastante tocada. Tienes que tener bastantes días de adaptación a la vuelta. En mi caso, nos tomaremos un par de semanas para entrenar y volver a competir en las mejores condiciones.

– ¿Qué sensación le deja este 2023 en tu carrera?

– Creo que ha sido un año muy bueno. He vivido experiencias brutales que si me lo dicen el año pasado pues firmaría de cabeza. Ha habido muchas primeras veces de muchas cosas y, como todo en la vida, las primeras veces también te llevas golpes y aprendes. En 2023 por momentos ha habido momentos muy buenos y otras veces no fueron tan bien las cosas.

– ¿En qué cree que ha evolucionado más este año?

– La verdad es que cambié algunas cosas a principio de año con la idea de encontrarle un poco más de sentido al jugar. No hacerlo de manera tan impulsiva y sin pensar, pero sobre todo a nivel mental y físico la evolución la noté mucho. Al final, al pasar de una academia a contar con un entrenador y un preparador físico para mí sola aprovechas mucho más y se centran mucho más en ti. Eso te hace evolucionar desde una manera de trabajar nueva que es lo que más he cambiado.

– Una persona autoexigente siempre quiere más. ¿Cuáles son los aspectos en los que cree que aún tiene mucho margen de mejora?

– En el aspecto mental tengo más margen de mejora. No por nada, sino porque es algo que he empezado a trabajar este año y nunca le había dado la importancia suficiente. Tengo mucho recorrido ahí y es algo que te da un plus. Te hace ver que estás aprendiendo y mejorando, pero aún hay mucho camino por delante para cambiar muchas cosas. El tenis es un deporte muy mental, pero independientemente de eso sé que me queda mejorar mucho en todos los aspectos. El tenis es una mejora continua porque cada vez hay mucho más nivel y las chicas del circuito están jugando cada vez muchísimo mejor, entrenándose mejor y haciendo mucho trabajo de mejora física. El listón se pone cada vez más alto y tienes que seguir unos mínimos porque de otra forma no llegas.

– En ese trabajo de evolución que estás haciendo, ¿cómo es el día a día de su vida en Madrid?

– Varía mucho en función de la época del año. Puede ser más o menos intenso en función de si tienes o no torneo. Voy alternando mucho, pero el trabajo físico sueles ser dos horas, luego otras dos horas de tenis y, dependiendo de la fase de la temporada, hacemos por la tarde algo más o no.

– Ha estado en el puesto 125 del ranking mundial. ¿Tocará jugar mucho o elegir muy bien donde y cuando jugar para seguir sumando puntos e ir hacia arriba?

– Depende. Cada jugador es un mundo. Hay muchas jugadoras que rinden bien en muchos torneos y van sumando poco a poco, y hay otras que de repente juegan torneos buenos y lo hacen bien y ganan una cantidad de puntos indecentes. Ahora en Australia a ver qué pasa. Es un tema complejo porque todo depende mucho de muchas cosas. El calendario lo eliges tú en función de las condiciones que lo rodean. Hay muchos factores para elegir bien.

– Dice Toni Nadal que muchas veces la clave está en marcarse unas expectativas alcanzables. ¿Cuáles son sus prioridades en cuanto a motivaciones?

– Lo centro siempre todo en ir mejorando. Siempre he dicho que quiero llegar a mi máximo nivel para luego mirar atrás y no arrepentirme de nada. Quiero quedarme con la sensación de que he hecho todas las cosas bien y hasta donde llegue. Las expectativas en mi deporte son siempre números porque son ránkings, torneos… Hay que ser ambiciosa, pero siempre siendo consciente de donde estás. Ahora mismo estoy en el 159 del mundo y mi objetivo es meterme en Top 100, pero una vez estás en Top 100 te apetece estar en Top 50 y así sucesivamente. El sueño de cada tenista es ser número 1 del mundo, ganar Grand Slam, jugar Juegos Olímpicos, etc… Pero ahora mismo estamos donde estamos y el objetivo es que las prioridades vayan poco a poco subiendo sin dejar de ser ambiciosos.

– Ahora que habla de Juegos Olímpicos, ¿tiene entre ceja y ceja París 2024?

– Es posible jugarlo y me haría mucha ilusión. Ojalá pudiese suceder porque sería algo increíble. Sé que hay muy buen nivel y chicas que están ahora por delante que lo están haciendo muy bien. Al final, formar parte de la selección, dependerá de quién esté mejor en ese momento de la temporada, de quienes hayan hecho mejor año, pero ojalá se pueda dar.

– Ha jugado previas e incluso el cuadro final de Wimbledom. ¿Qué le pide a 2024?

– Me encantaría poder jugar los cuatro Grand Slam y poder entrar directamente al cuadro final de alguno, pero hay que ir paso a paso. El objetivo es seguir jugando. He hecho una buena pretemporada, corta porque terminé tarde la temporada, pero sé que si hago las cosas bien se puede dar esa posibilidad por la que peleo.

– Por sus características, ¿en cuál de esos grandes escenarios se siente más cómoda?

– No podría decirlo. Un ejemplo es que me encuentro muy cómoda en tierra, pero este año el cuadro final que hice fue Wimbledom. No puedo decantarme por ninguna superficie, pero tengo claro que el cuadro final que más ilusión me haría sería Roland Garros. Al final depende mucho de muchas cosas que se pueden dar en ese día, pero me encantaría estar París.

– El Club de Tenis O Rial la ha nombrado Socia de Honor. ¿Qué supone?

– Me ha hecho mucha ilusión porque no solo es el club donde entrenaba de pequeña y pasaba la mayoría de las horas. Es como mi segunda familia y le tengo mucho cariño al club y a toda su gente. Sigo teniendo contacto con muchos de ellos, la directiva, los que allí empezamos de pequeños... Me parece un gesto súper bonito y estoy muy agradecida.

– ¿Qué le diría a una niña que después de verla jugar por televisión quiera dedicarse al tenis?

– Siempre doy el mismo consejo y es que si son niñas que se diviertan. Que jueguen al tenis y lo disfruten lo máximo posible. Es normal que tengan sueños y si su sueño es estar lo más arriba posible está muy bien porque tendrá la máxima motivación, pero que aprovechen que son niños y pueden jugar sin ningún tipo de preocupación. Simplemente se trata de disfrutarlo. Después hay tiempo y tiempo para ver lo que puede marcar el futuro, pero la infancia está para divertirse mucho con el tenis y disfrutarlo.