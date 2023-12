El PP acusa a Tocino de perder 330.000 euros para humanizar la Prazuela

El portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal, acusa a la regidora del municipio, Maite Tocino, de “falta de gestión y absoluta ineficacia por perder los 330.000 euros del Plan ReacPon, concedidos por la Diputación de Pontevedra, para acometer la humanización de la Prazuela en las proximidades de la iglesia de San Xulián y a la calle Miguéns Parrado, que finalmente no se ejecutará pese a ser un proyecto impulsado en el anterior mandato”.

El conservador recuerda que el grupo de gobierno que el dirigía dejó todo listo para esta actuación, pero “no se ha hecho un solo avance en estos seis meses de mandato, siendo el único paso dado la creación de una cortina de humo para no asumir la responsabilidad de que se pierda un dinero muy importante y no se ejecute una obra fundamental”. Vidal le pide a la alcaldesa que “sea valiente y le diga a los vecinos la verdad, que no cree en la humanización de la Prazuela simplemente porque es un proyecto del PP”.