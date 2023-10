Vilanova honra con flores a Valle

Cada 28 de octubre, Vilanova rinde homenaje a uno de los mejores literatos españoles de la historia, Ramón María del Valle-Inclán. Ayer se cumplieron 157 años de su nacimiento en el municipio arousano y una amplia representación municipal y de otras instituciones, así como colectivos vinculados al escritor, como es el caso de la Asociación de Amigos de Valle, desafiaron la lluvia y el viento para participar en la ofrenda floral de la Praza do Castro. A los pies de la escultura que elaboró Salvador Amaya y ante la mirada de seis de sus personajes, fabricada por Lucas Míguez, se procedió a colocar un pequeño ramo de flores y a una pequeña representación teatral para recordar el gran legado que dejó el vilanovés. El acto pudo llevarse a cabo en un momento en el que no se registraba ninguno de los intensos chubascos que salpicaron la comarca toda la mañana, pero no se libró del viento que azotó Vilanova.

Mesa redonda No fue el único acto que ayer se celebró en Vilanova vinculado a Valle-Inclán. En la iglesia de A Pastoriza, donde fue bautizado el escritor hace ya 157 años, la Asociación de Amigos de Valle organizó una mesa redonda bajo el epígrafe “Poñer en escena a Valle-Inclán en Galicia” en la que participaron Pablo Landín como coordinador y Susana Villaverde García y Nerea Vaqueiro Costas, de la Escola de Arte Dramática de Galicia; Manuel Guede, exdirector del Centro Dramático Galego; y José Luis Méndez Romeu, director de Festivalle. Nada más finalizar la mesa redonda, el colectivo aprovechó para presentar los números 45 y 46 de la revista monográfica dedicada al escritor. Cuadrante. Lo hicieron el director, Francisco Javier Charlín y la subdirectora de la publicación, Silvia Ozores. La iglesia de A Pastoriza centralizó la mayor parte de los actos, pero también hubo un momento ayer para recordar al escritor vilanovés en el Auditorio que lleva su nombre. En las instalaciones que se encuentran en las inmediaciones de la ensenada de O Esteiro, el Orfeón Voces de Arousa, ofreció un concierto.