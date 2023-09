La aparición del mosquito tigre en Galicia no genera todavía alarma en O Salnés

El mosquito tigre (Aedes albopictus) está cerca de O Salnés, y sin embargo la aparición de los primeros ejemplares en localidades como Cangas do Morrazo o Moaña no ha generado alerta social alguna en la comarca arousana. Así lo constatan responsables de empresas de control de plagas o de ferreterías en las que se venden artículos para evitar la presencia de insectos. “Han aparecido los primeros ejemplares, pero non hay todavía una incidencia suficiente como para generar alarma social”, considera Joaquín Santamaría, gerente de Plagal, una empresa de Vilagarcía líder en el control de plagas.

“El impacto hasta ahora ha sido mínimo, y además es de esperar que la presencia del mosquito tigre vaya a menos con la llegada del otoño”, añade Santamaría. El Aedes albopictus es un mosquito cuya presencia preocupa a las autoridades porque puede portar enfermedades graves, como el dengue o la fiebre amarilla, y podría transmitírselas a las personas al picarles. Es un insecto más propio de regiones de clima más cálido, pero se cree que debido al calentamiento global podría ampliar sus hábitats hacia puntos de clima más templado, como Galicia. Confirmada la presencia del mosquito tigre en Vigo Este verano ha sido detectado en O Morrazo, de ahí que la Xunta de Galicia haya puesto en marcha un programa especial de vigilancia en poblaciones como Cangas, Moaña, Bueu, Vilaboa o Vigo. Se han colocado trampas, y ayer mismo se celebró en la Jefatura de Sanidade en Pontevedra una jornada de formación específica sobre cómo combatir esta especie. No obstante, estos primeros episodios no han despertado una excesiva preocupación social. En Almacenes Nartallo, una ferretería de Vilagarcía, afirman que, “la gente ni siquiera ha preguntado sobre este asunto”, y que, “también tenemos clientes en Cangas, y ellos tampoco han hecho ningún pedido especial de productos contra los mosquitos”, pese a la aparición de los primeros ejemplares. Los alcaldes de la Mancomunidade do Salnés, que tiene uno de los mejores servicios de Galicia de lucha contra la avispa velutina, todavía no han hablado de qué se podría hacer en caso de que el mosquito tigre llegue a la comarca. En este sentido, están esperando indicaciones de la Xunta de Galicia, que es la que tiene competencias en la materia y los especialistas que serán los que, llegado el momento, deberán indicar el rumbo a tomar. “Es un problema que hay que tener presente, y nosotros estamos en alerta”, advierte Joaquín Santamaría, de Plagal, pero sin entrar en pánico. La presencia del mosquito tigre es todavía muy escasa en Galicia, comparada con la de otros puntos de España, como Levante, donde sí se han detectado muchos más ejemplares. Formación en Pontevedra La jornada formativa de Pontevedra fue organizada por la Escola Galega de Saúde Pública, que pertenece a la Consellería de Sanidade. Los ponentes, entre ellos entomólogos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, dieron nociones sobre el ciclo vital de este insecto y de cómo combatirlo. Se planteó la posibilidad de que los ayuntamientos deban contar con sus propios planes de actuación. El 9 de agosto, la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta notificó la detección en Moaña de los primeros ejemplares en Galicia de Aedes albopictus. La Xunta forma parte de una red de vigilancia que identificó durante el pasado año más de 6.000 ejemplares de mosquitos o garrapatas con potencial interés por su capacidad de ser vectores de transmisión de enfermedades humanas y animales. Asimismo, se ha lanzado la plataforma digital “Mosquito Alert”, en la que los ciudadanos pueden colaborar con sus hallazgos para controlar la expansión de la especie.