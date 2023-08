O Salnés, la comarca en la que moverse en transporte público resulta imposible

Las quejas expresadas por el alcalde de A Illa, Luis Arosa, sobre los problemas del transporte público esta semana son solo un ejemplo de los problemas que tiene la comarca de O Salnés con este servicio al carecer de líneas, frecuencias y conexiones directas entre los propios municipios. “Es más fácil llegar de Madrid a Vilagarcía en el AVE que de Vilagarcía a O Grove”. La frase la pronuncia la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, pero es algo que suscribiría cualquiera de los regidores de O Salnés donde llevan años reclamando una solución a esta circunstancia pero sin éxito.

Las zonas rurales son las que más sufren esta ausencia de transporte ya que muchas de ellas carecen por completo de servicio público de transporte, pero a esos problemas tampoco son ajenos entornos urbanos, como Cambados, donde resulta complicado llegar a una ciudad como Pontevedra en transporte público por la reducida cantidad de líneas que existen y por la gran duración del viaje.

La ausencia de un servicio de transporte público adecuado estaría lastrando el turismo en la comarca

La propia Giráldez reconoce que “es algo que llevamos años denunciando y a lo que no se ha puesto remedio pese a que desde la Mancomunidade planteamos la posibilidad de que se nos convirtiese en área metropolitana como ocurre en otras áreas de Galicia”. Sin embargo, aquella propuesta fue rechazada por la Xunta e incluso contó con el rechazo de algunos alcaldes de la comarca al entender que se iba a centralizar toda la actividad en Vilagarcía. Esta circunstancia “deja a los vecinos de O Salnés en desigualdad con los de otras comarcas, se trata de una deficiencia a la que hay que darle solución”. Además, la ausencia de un transporte público adecuado no solo perjudica a los vecinos de la comarca, sino que también es un lastre para el turismo ya que “a Vilagarcía se puede llegar en tren, pero después, moverse por la comarca, o se hace en taxi o no lo haces”.

Giráldez también gestiona uno de los municipios que sufre con mayor virulencia las limitaciones de la red de transporte público en O Salnés.

“Salvo algún autobús que pasa por las mañanas camino de Cambados y los que recorren la PO-531 entre Pontevedra y Vilagarcía, el resto del municipio está incomunicado”, explica la alcaldesa, poniendo como ejemplos parroquias como Armenteira o San Martiño. Insiste en que “necesitamos transporte que nos una con Cambados y Pontevedra a través de una red que recorra el Concello y eso, en estos momentos, no existe”.

Los alcaldes llevan tiempo diciendo que "es más fácil llegar a Vilagarcía desde Madrid en AVE que ir desde Vilagarcía a O Grove en autobús"

Otro municipio de similares características a Meis es Ribadumia, donde su alcalde, David Castro, reconoce que las deficiencias se vuelven todavía más evidentes en las zonas rurales. “Esta comarca necesita un plan de movilidad en el transporte público, sobre todo para permitir que podamos acercarnos a Vilagarcía, y especialmente, al Hospital de O Salnés, centro sanitario de referencia de la ,mayor parte de la población”.

El regidor ribadumiense reconoce que su municipio carece de un transporte directo al Hospital de O Salnés y que tan solo “tenemos con Cambados, aunque es manifiestamente mejorable”. Sin embargo, también reconoce que “solucionar este problema no resulta sencillo, pero creo que se deberían de buscar fórmulas que permitan articular mejor el servicio de transporte público por toda la comarca”.

Por su parte, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, no duda en calificar el servicio que se presta en toda la comarca como “muy deficiente” y sin aprovechar el hecho de contar con una estación de ferrocarril en Vilagarcía. “Desde Cambados apenas existen combinaciones para poder acceder al tren en Vilagarcía o en Pontevedra”, explica.

Además, recuerda que una persona que trabaje en Pontevedra “tiene muy complicado desplazarse en transporte público porque o no tiene combinaciones para llegar, o si las tiene, el viaje puede durar más de media hora ya que no existe una línea directa que nos comunique con la capital de la provincia”. En lo que respecta a Vilagarcía, el alcalde de la villa del albariño apunta a que “escasean las combinaciones, lo que obliga a los potenciales usuarios a recurrir a sus coches particulares o a taxis”.