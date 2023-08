Valga cierra agosto por todo lo alto con la caña y la anguila

Un año más, agosto finalizará en Valga con el espectáculo gastronómico de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que este año celebra su 33 edición. La fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, se celebra hasta el domingo 27 y servirá más de mil tapas de anguila y cócteles con caña do país.

Este jueves y viernes, al abrigo del “Agosto Gastronómico”, se celebrará el concurso “Anguía Chef” en el parque Irmáns Dios Mosquera, en el que cinco grupos, uno por cada parroquia de Valga, competirán en dos pruebas para demostrar cuál es la que mejor cocina la anguila.

Las actividades gastronómicas de la fiesta incorpora la décima edición de la ruta-concurso “Tapa a Anguía”, en la que los clientes de varios bares de la ciudad podrán degustar con sus consumiciones y sin coste extra de tapas elaboradas con anguila.

El evento tendrá lugar de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas los sábados 19 y 26, mientras que en los domingos 20 y 27 solo se celebrará en el horario matinal. Los establecimientos participantes son los bares Caprichos, Potel, Maneiro, Palmera Beach, Pardal, O Pontellón, Casa Comparada, Couceiro y la cafetería del Auditorio.

Los “showcookings” de Indo e Vindo Gastronomía seon otro de los atractivos para los aficionados a la anguila y la caña. El domingo a las 13.00 habrá “Moito máis que caña”, en el que se degustarán cócteles elaborados con aguardiente; y el martes 22 “A caña no prato”, donde se probarán tapas hechas con la caña do país. El último se celebrará el 29, conmemorando los diez años de la ruta “Tapa a Anguía”. Todo ello en el Centro de Interpretación da Caña do País.

Allí habrá también una demostración de destilado de caña a las 17.00 horas del sábado 26, de la mano de dos “cañeiros” locales, que elaborarán dos cazuelas de caña blanca y de hierbas.

Ese es el gran día de la fiesta, que comenzará con la ya mencionada ruta concurso “Tapa a Anguía”. A las 16.00 habrá una fiesta infantil en el Parque Irmáns Dios Mosquera para, a continuación, celebrarse una recepción de autoridades en la casa consistorial.

El pregón se dará esa tarde, a cargo de Samuel Rial Maneiro, el mejor expediente de Bachillerato de Valga y uno de los mejores de Galicia.

A las 20.45 horas actuará la Banda Municipal de Valga, previa a la degustación de tapas de anguila y cuatro variedades de cócteles de caña do país, elaborados con caña blanca, de hierbas y tostada, a las 21.30. A las 22.30 tocará el grupo Bomba, y a medianoche habrá una “queimada” popular con un conjuro teatralizado por Troula Animación. A las 00.30 habrá un espectáculo de fuegos y luces, que abrirán los conciertos de Doctor Queen, banda tributo del famoso grupo de rock británico Queen, y Grupo Bomba. La fiesta la cerrará la Discoteca Móvil Infinity.

Muchos premios a repartir

En el primer día de fiestas, el jurado del concurso “Embelecer Valga” visitará los lugares que participan en el certamen, que tienen el objetivo de ser proclamados como el lugar más bonito de la localidad a través de proyectos de mejora y acondicionamiento de lugares públicos.

Por otro lado, el 21 se celebrará la exposición de las obras que participaron en el concurso para elegir el cartel de las fiestas.

El Concurso Tradicional da Caña do País tendrá su cata inicial el jueves 24 a las 20.00 horas, seguida de un sorteo de vales de compra de la ruta “Tapa a Anguía”.

Al día siguiente se presentará la botella conmemorativa de la XXXII Mostra da Caña do País a las 20.00 horas, para a continuación celebrarse la cata final en el Centro de Interpretación da Caña.

Finalmente, los premios de todos los concursos serán entregados el sábado 26 a las 20.15 horas. Los galardonados recibirán los premios de los certámenes de recetas y fotografías “Valga. Anguía, caña e camiño”, Concurso da Caña do País, Embelecer Valga, Concurso del cartel de las fiestas, tapas ganadoras de “Tapa a Anguía” y vales de compra de esta.