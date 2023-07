El PP se abstiene para dar vía libre a un acuerdo de liberaciones con el PSOE que no aprueban las demás fuerzas de la izquierda

El pleno de organización de la nueva Corporación municipal de Vilagarcía dejó patente el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para favorecer el arranque de la dinámica de funcionamiento del Ayuntamiento. El punto referido a la aprobación las asignaciones de dedicaciones exclusivas y parciales fue el que levantó mayor polémica, si bien también se generó debate en la cuestión relativa a la representación en diferentes órganos colegiados.

La propuesta en materia de liberaciones era la de seis concejales con dedicación exclusiva, 5 para el PSOE y una para el PP, fue la que prosperó. En el mismo acuerdo marco se incluían 3 cargos de confianza para el PSOE y uno más para el PP al 75% de su coste. Los ediles con dedicación del Concello serían el alcalde, Alberto Varela, la primera teniente de alcalde, Tania García, y los concejales Paola María Mochales, Sonia Outón y Álvaro Carou. A mayores, los socialistas dispondrían de dinero para contratar a tres trabajadores de confianza: el secretario personal del alcalde, el director de la Fundación Deportiva Municipal y la gerente de Urbanismo.

Los salarios aprobados son el mismo para el alcalde de 52.799 euros, igual al de la pasada legislatura. Tania García percibirá 39.732 euros brutos anuales por ser primer Teniente de Alcalde mientras que los demás ediles liberados percibirán 34.799 euros. Los cargos de confianza se han establecido en 31.636 euros. Lo que supone 291.836 euros anuales para las arcas municipales el acuerdo alcanzado.

La aprobación en materia de dedicaciones exclusivas presentada por el Gobierno local se hizo efectiva por mayoría simple debido a la abstención del Partido Popular, puesto que tanto BNG como Esquerda Unida votaron en contra de la propuesta. Una cuestión que dio lugar a un cruce de reproches que abrió Juan Fajardo tras la exposición de Tania García afirmando que “es una propuesta comedida, fruto de muchas reuniones y por debajo de lo que establece la ley y en base a las necesidades del Concello de Vilagarcía”.

Fue entonces cuando el líder de EU mostró su desacuerdo “en el fondo y en las formas” subrayando que su grupo “no recibió propuesta alguna del gobierno hasta que menos de 24 horas antes del pleno organizativo recibimos la propuesta. No es de recibo esta urgencia”.

Fajardo puso en tela de juicio el trabajo de algún concejal liberato en el anterior mandato

Continuó Fajardo destacando que “estamos de acuerdo en que la gente que se dedique a trabajar tiene que cobrar, pero los que no tuvieron desempeño ahora aún van a cobrar más. Hubo liberaciones que fueron una beca deportiva y resulta que uno de los que concejales que más trabajó durante los últimos cuatro años se quede sin liberación. Nos encargaremos de que se trabaje y no de que se llegue a las 10 de la mañana al Concello para estar 4 horas”.

También se refirió al incremento del 15% en los salarios “cuando el incremento medio es del 2,6% para cualquier trabajador”, cuestión que fue matizada desde el Gobierno señalando que se trataba del IPC congelado de los cuatro años anteriores. En la misma línea, el portavoz de EU apuntó que “todos los partidos deberían mostrar en campaña su propuesta de liberaciones y cobros para que la ciudadanía también lo sepa antes de votar”.

El BNG también argumentó su postura en contra a estas liberaciones considerando que “la dedicación exclusiva hay que merecérsela. Nosotros propusimos algo diferente, sin dedicaciones exclusivas para la oposición y con un ahorro global de 139.000 euros. Este acuerdo entre PSOE y PP va a suponer un antes y un después. Un acuerdo que el PP aprueba en privado y se abstiene en público”.

En su turno de palabra, Ana Granja atacó frontalmente a la formación encabezada por Xabier Rodríguez Paz: “No conocemos la propuesta de la que habla el BNG, el partido que hizo alcalde a Alberto Varela pese a ser nosotros la fuerza que ganó las elecciones. No deja de ser curioso que el único partido que no se quiso reunir con nosotros, y que después hizo alcalde a Varela, sea ahora el que bloquea la composición y el funcionamiento del Gobierno”.

También hizo referencia a la abstención de los populares en base a “un acuerdo de ciudad y dentro del papel constructivo y propositivo que tenemos. No vamos a apoyar la propuesta, pero tampoco bloqueamos su aprobación porque nuestro compromiso real es con Vilagarcía sin dejar de fiscalizar lo que se haga en este ayuntamiento”.

La portavoz del Gobierno Tania García aludió de manera directa a Fajardo insistiendo en que es una propuesta por debajo de lo que dicta la ley en materia de salarios para un Concello de más 20.000 habitantes. “Quedan 4 años de diálogo y es una propuesta comedida. El alcalde de Vilanova cobra mucho más que el de Vilagarcía. Y Fajardo no aprueba las liberaciones, pero exige un aumento del 100% en asistencia a plenos”.

Por alusiones, el líder de EU intervino mostrando un certificado de una aportación anual de 20.000 euros a su organización cuando ejercía de diputado autonómico. A ello, añadió que “el PP muestra una actitud cobarde y se abstienen en un acuerdo que han llevado a cabo”.

Granja: “No queremos que se repita lo de hace ocho años”

Juan Fajardo fue el más contundente en sus afirmaciones en contra de la aprobación de los salarios: “El PP muestra una actitud cobarde y se abstiene en un acuerdo que han llevado a cabo”. También se refirió a que solo se aumentó en un 5% la partida que percibiría EU en la próxima legislatura, “así se ahoga la oposición de los pequeños que también tiene gastos para hacer política”.

Insistió en que “el problema de las liberaciones es el desempeño, y hay concejales que quedarían a deber parte de su salario de los últimos cuatro años”. La tensión también se hizo evidente entre BNG y PP. Xabier Rodríguez apuntó a que “le dimos la alcaldía a Varela porque no íbamos a facilitar un gobierno del PP”. Ana Granja le replicó: “Usted a mí no me conoce y, simplemente por ser del PP, no quiso hablar conmigo. ¿Y ahora nos tenemos que avergonzar por facilitar que Vilagarcía avance? No queremos que se repita lo de hace 8 años con varios meses de espera”.

Cerró el orden de intervenciones el propio Alberto Varela para defender la propuesta aprobada con los 9 votos a favor de su partido. Se refirió a los otros tres grupos representados. En relación a Fajardo, “el que tuvo un salario más alto en política fue usted y nunca lo cuestioné, pero ya sabemos que su voto siempre sería el mismo fuese cual fuese nuestra propuesta que es más que razonable”. Añadió el alcalde que “nos dice que no trabajamos, pero usted quería formar parte de este gobierno”. Del mismo modo, apuntó que “es una lástima que el acuerdo con el BNG no fuera en todas las partes y agradecemos al PP su abstención como se está haciendo en otras ciudades de Galicia”.