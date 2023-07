La Variante Espiritual desborda las previsiones y llena de peregrinos la comarca de O Salnés

No será fácil, pero el Camiño Portugués y sus respectivas variantes, entre las que se encuentra la Espiritual de O Salnés, caminan a repetir las mismas cifras del pasado año, la de ver como pasan 145.000 peregrinos camino de Santiago de Compostela. Así lo reconoce todo un experto en estas lides como Celestino Lores, presidente de la asociación Amigos do Camiño Portugués, que gestiona el albergue de Pontevedra. Desde el mes de marzo, esa entidad ha visto como el goteo de peregrinos es constante y eso que no se van a celebrar algunas actividades que, con motivo del Xacobeo, se celebraron el pasado año.

“Creo que vamos a estar muy cerca de las cifras que se registraron en 2022, lo que indica que el Camiño Portugués y sus variantes se han convertido en una referencia para cientos de peregrinos que quieren llegar a Compostela”, explica Lores. Este ve muchos motivos en esta elección pero, sobre todo, destaca el hecho de que “somos un camino muy seguro pese a tener una gran cantidad de cruces con la N-550 en lugares como Valga o Pontecesures, que no pase nada refuerza esa sensación de seguridad”. A diferencia de otros años, el perfil del peregrino es el de una persona de origen extranjero. Y es que apenas se hablan castellano o gallego al hacer el camino, donde las lenguas más presentes suelen ser el inglés o el portugués. “Suelen ser gente joven, pero también estamos teniendo muchas familias con niños pequeños, todos ellos optan, en su gran mayoría, por hacer el camino a pie y tomándose su tiempo”, explica Lores. Uno de los negocios que ha nacido al pie de la Variante es el de transportar las mochilas de los peregrinos. Lo hace en su taxi el vilanovés Víctor Abal que, a su vez, es responsables de los albergues de Armenteira (Meis) y Vilanova, destacando el importante incremento que se ha registrado en los últimos meses en el transporte de las mochilas. Abal asegura que en Armenteira y Vilanova “hay mucha gente desde el mes de abril, incluso más que el año pasado, que se trataba de un Ano Xacobeo”. De hecho, el vilanovés no recuerda que “a las siete u ocho de la mañana saliese el catamarán del puerto de O Cabo con más de un centenar de peregrinos a bordo, como ha ocurrido estos días”. El albergue de Armenteira, con una capacidad limitada, “se llena prácticamente todos los días y tenemos que desviar muchos peregrinos a casas de turismo rural de la zona, e incluso, cuando no hay espacio en ninguna de las que existe en Armenteira, tienen que buscarlas en Ribadumia o más allá”. Parador de Cambados De hecho, entre los negocios hosteleros que se está beneficiando de la masiva afluencia de peregrinos por la Variante Espiritual se encuentra el Parador de Cambados. Así lo apunta el gerente de la Mancomunidade de O Salnés, Ramón Guinarte, que recuerda que “los albergues no tienen tanta capacidad para absorber a todos estos peregrinos, por lo que muchos de ellos optan por reservar viviendas turísticas o reservar directamente en un establecimiento de calidad como es el Parador”. Esto también se ve influenciado porque “hay muchos tipos de peregrinos, y entre ellos los hay que son más turistas, que nunca han dormido en un albergue y que tienen una manera diferente de acercarse a Compostela”. Toda esa presencia de visitantes, apunta Guinarte, se ha conseguido gracias a los esfuerzos de la Mancomunidade por atraerlos a base de “campañas específicas en puntos estratégicos del Camiño Portugués; ha sido un esfuerzo de muchos años que, en estos momentos, está dando sus resultados”. Guinarte también reivindica la Ruta Padre Sarmiento que, en las últimas semanas, “está experimentando un importante boom que están notando los hoteles de los municipios por los que atraviesa”.

Convertida en uno de los grandes emblemas turísticos de la comarca, la Variante va a ser sometida en los próximos meses a una serie de actuaciones, impulsadas por la Mancomunidade, para reparar, mantener y poner en valor algunos de sus tramos, que llevan años pidiendo a gritos una urgente actuación. La inversión que va a realizar el ente comarcal es de 200.000 euros, en una serie de obras que se firmaron la pasada semana después de la licitación de las mismas. El paso del tiempo, la humedad, e incluso, algunos actos vandálicos han provocado que estos elementos lleven tiempo dañados y a la espera de ser recuperados, algo que la Mancomunidade acometerá en breve. El gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte, reconoce que esta licitación no pudo realizarse antes “porque la subida de los materiales nos ha obligado a realizar modificaciones en el contrato, pero confiamos en que, una vez firmada, puedan ejecutarse cuanto antes”. Estas actuaciones se van a centrar, fundamentalmente, en los municipios de Meis y Ribadumia, ocupándose en la reparación de los puentes de madera que se pueden encontrar a lo largo del trazado y en la sustitución de vallados que se encuentran en un pésimo estado de conservación. Pero la actuación va mucho más allá de eso, ya que se va a mejorar la iluminación, a colocar bancos y a mejorar varias zonas que están degradadas. Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses, por lo que se calcula que estarán finalizadas en el otoño. El grueso de la actuación se va a llevar a cabo en la Ruta da Pedra e da Auga, el tramo más antiguo de la Variante Espiritual, ya que lleva abierto más de dos décadas a caballo entre los municipios de Meis y Ribadumia. Ambos municipios realizan obras de acondicionamiento y eliminación de maleza, pero nunca han podido acometer un proyecto de recuperación integral como el que plantea la Mancomunidade.