Marta Giráldez tiene más posibilidades de seguir al frente de la Mancomunidade do Salnés

La nueva Corporación meañesa celebraba en la noche del jueves el pleno extraordinario de organización correspondiente al presente mandato. De los acuerdos, se prestó máxima atención a la elección de los dos ediles que acompañarán a Carlos Viéitez en la Mancomunidade. En esta ocasión, el regidor no optó como en 2019 por el voto secreto -que fue uno de los orígenes del cisma en el seno del PP-, sino que, tras la explicación de la secretaria y con la aquiescencia de la corporación, se decantó por la votación nominal a viva voz.

De partida, se postularon por Veciños de Meaño, los ediles Jorge Besada y Mercedes Cousido, además de José Manuel Aspérez por Meaño Independiente, y Rosana Domínguez por el BNG. En la votación nominal cuando correspondió a la edil nacionalista sorprendió al atribuirlo a José Manuel Aspérez, mientras Suso Sueiro (PP) se decantó por la abstención. El resultado, fueron cinco votos a Jorge Besada, cuatro a José Manuel Aspérez y tres a Mercedes Cousido, por lo que el independiente entrará en el pleno de la Mancomunidade con un voto que, dada la igualdad que se prevé, puede resultar decisivo en la elección del presidente del órgano mancomunado.

Al término de la sesión, Rosana Domínguez explicaba que “apoyamos e José Manuel Aspérez con el objeto de que la Mancomunidade do Salnés no caiga en manos del Partido Popular, y asegurar que el BNG tenga voz en el pleno de órgano mancomunado”. Por su parte, José Manuel Aspérez manifestaba el agradecimiento de su formación al BNG “por un apoyo que hará posible que en el pleno de la Mancomunidade, desde Meaño se escuche otra voz que no sea la monocorde de Veciños de Meaño”. Interpelado, reconocía su “sorpresa por el hecho de que Viéitez, no supiera o no quisiera dividir los ocho votos de sus ediles, pudiendo dar lugar a empates que tendría que dirimir él mismo con su voto de calidad, y pudiendo copar los suyos las dos plazas en juego en la Mancomunidad”.

Asimismo, el pleno, amparado ahora en la mayoría de Veciños de Meaño con 8 de los 13 ediles de la corporación, aprobó los salarios políticos. El del regidor Carlos Viéitez, con dedicación exclusiva, ascenderá a 42.000 euros anuales -a percibir en 12 pagas-, incrementando así en 4.000 euros el salario de 38.000 que viniera percibiendo en el anterior mandato. Y, a tiempo parcial, con dedicación de 20 horas semanales, se incorpora Raquel Balboa Torres -primera teniente alcalde y edil de cultura, educación, deporte, ocio e infancia- con una retribución de 9.600 euros anuales, por los 5.000 que en el pasado mandato percibía la entonces edil María Estévez.

Ante el argumento de Suso Sueiro (PP), que criticaba lo exiguo de la dedicación y retribución para una concejalía con tanta dedicación como sería la de Raquel Balboa, Carlos Viéitez precisó que aquélla era una primera liberación parcial, barajando que “en el futuro podría sumarse una segunda relacionada con obras y servicios”.

En cuanto a otros aspectos organizativos, muda el día de los plenos ordinarios que, en adelante, se celebrarán los jueves -no en viernes como en el anterior mandato-, a las 20 horas en horario de invierno y de 21 en verano.

Y en la portavocía de los grupos, se registra un cambio en Meaño Independiente, cuyo papel asumirá en adelante Cristina Castro. Por su parte, PP y BNG con sendos únicos ediles, pasarán a integrar el grupo mixto y tendrá que alternar sus portavocía en plenos.

El organigrama contempla un total de seis comisiones. Todas ellas de cinco concejales, presididas por el alcalde como primer edil, dos concejales de su grupo VM, uno de MI y un quinto rotativo de PP y BNG, que se alternarán también en las sesiones.

En cuanto a la Xunta de Goberno Local, el órgano estará integrado por el regidor además de sus cuatro tenientes de alcalde que, por orden de preeminencia, serán Mercedes Cousido, Jorge Besada, Raquel Balboa y Ramón Alfonso Piñeiro, este último edil fuerte que se mantiene del anterior equipo en el órgano.

Desaparece para este mandato la Xunta de Portavoces que se creara exprofeso en el anterior período, un órgano testimonial cuya función y periodicidad se diluyó con el tiempo.

El pleno también dictaminó las asignaciones económicas anuales para cada agrupación política, partiendo de un fijo de 320 euros por grupo, sumado a un variable en función del número de ediles.

El reparto resultante concebido será de un total de 1.440 euros para Veciños de Meaño, 640 para Meaño Independiente y 480 para el grupo mixto (a repartir entre PP y BNG).

Eso sí, los que optaron por seguir el pleno a través de la red, no pudieron hacerlo al no poder retransmitirse en el directo. Ya en el pleno de toma de posesión el pasado mes de junio se emitió con imagen, pero no sonido, y en este, no se emitió ni lo uno ni lo otro.