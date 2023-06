Marcial Dorado se querella contra el mediático juez Taín

Marcial Dorado Baúlde condenado a diez años de prisión por el alijo de drogas del South Sea en 2009 ha presentado ante los juzgados de Vilagarcía una querella contra el magistrado José Antonio Vázquez Taín y el fallecido en 2021 jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera Hermelino Alonso Eiras a quienes les imputa la comisión presunta de los delitos de amenazas, coacciones, obstrucción a la justicia y prevaricación.

La acción se produce como consecuencia de una carta que le acaba de entregar Roberto Leiro en la que se entera de que su declaración respecto de aquel procedimiento fue debida supuestamente a que el juez le ofreció beneficios penitenciarios si mantenía una versión concreta sobre las circuntancias de la operación.

La exposición de Leiro durante la instrucción de la causa fue la que habría facilitado la condena de Marcial Dorado por un delito contra la salud pública, ya que en la sentencia se declaraba probado que tuvo participación “en una descarga de 6.000 kilos de cocaína”.

Los asesores de Dorado exponen que su vinculación con dicho alijo “vendría dada por la venta que este realizó de la lancha Nautilus y por sus conversaciones con Roberto Leiro Santos, el cual no prestó declaración en el acto del juicio oral”.

Con la querella que se remitió al juzgado, se aporta una carta personal remitida por Leiro Santos a Marcial Dorado, en la que el primero reconoce que no acudió a juicio “porque me propusieron un trato de no presentarme, a mi, (...), e incluso a otras personas”.

En la intempestiva misiva, que sale a la luz después de que Leiro haya podido salir de la cárcel, subraya que el acuerdo que le ofrecieron consistía en que si “yo no me presentaba tendría una rebaja muy grande en la petición de la Fiscalía”.

La citada carta que ha sido certificada ante notario expone asimismo que la primera propuesta se la realizaron en el Juzgado de Vilagarcía “el juez Taín y el aduanero Hermelino Alonso, y otra persona más que estaba presente”. Asimismo expone que la segunda oferta “fue en Madrid, donde estaba Hermelino Alonso y otros aduaneros”.

El abogado de Marcial Dorado entiende que la aparición de esta carta “podría confirmar las sospechas que han venido cayendo tanto sobre la instrucción como sobre el enjuiciamiento de la causa por la que fue condenado”.

El letrado subraya que la oferta de rebaja de pena que supuestamente ofrecieron al otro implicado sería constitutiva de delito, pues a su juicio no es lo mismo que la figura del arrepentido pues este facilita el desarrollo de una investigación de forma voluntaria sin que se lo propongan.