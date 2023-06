Rayden, el gran reclamo de la primera jornada del "Vilagarcía, Cidade do Libro"

La lluvia no fue un impedimento para que se diera el pistoletazo de salida a la primera jornada de “Vilagarcía, Cidade do Libro”, en el que el escritor madrileño, Rayden, copó todo el protagonismo en la firma de ejemplares.

La jornada comenzó a las 18.00 horas con la apertura de las seis casetas habilitadas en las que se encontraba Xoanqui Ameixeiras con su libro “Receitas para encher o peito”.

Tan solo media hora después fue el turno para el coloquio de Augusto Metztli con la presentación del poemario “Huacal” y el libro de relatos ilustrados “Florilexio”, todo ello la antesala de la representación del espectáculo de animación “Les Variápides” que recorrieron la plaza da II República.

Con todo, el gran reclamo fue el escritor madrileño Rayden que estuvo más de una hora firmando y dedicando ejemplares al público de Vilagarcía. “Siempre es una buena excusa para volver a Galicia. No sé el motivo, pero siempre me han acogido muy bien. Ante tanta gente me siento muy pequeño”, indicó el protagonista.

Un Rayden que, con su amabilidad característica, atendió y habló con sus fans antes de estrenar la primera sesión de “Conversas ao solpor”.

El alcalde Alberto Varela visitó la zona de casetas acompañado por Alba Briones y Sonia Outón.