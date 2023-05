Una jornada especial para encaminar un futuro académico

Unos 400 alumnos, de Bachillerato y Formación Profesional del municipio vivieron ayer una jornada diferente en el Auditorio de Vilagarcía con diversas actividades y orientación de profesionales para encaminar su futuro y tomar la mejor decisión posible en lo que respecta a la materia académica.

La I Jornada (in)fórmate comenzó a las 10.00 horas con una presentación de Bertha Guijarro, coordinadora del grado de Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña que, con un vídeo de alrededor de ocho minutos de duración, explicó las novedades de una herramienta que comienza a adquirir mayor importancia en nuestras vidas. “Nos ha gustado mucho y la exposición nos ha parecido súper interesante. Además ha sido muy amena”, señala un alumno del IES Castro Alobre.

Al mismo tiempo, quedaron patentes las experiencias de relatores como Pablo Guillán y Alejandro Pérez -cofundadores de Evourbe-, Sergio Galianas -responsable del departamento de formación de aerocámaras-, Francisco Costa -fundador de Zelei Abogados- o Susana Laya -de la empresa New Life- entre otros.

“La jornada ha sido muy interesante, especialmente cuando todos los profesionales contaron sus experiencias laborales. Te acabas dando cuenta de que quizás lo que estudias no acaba siendo tu futuro trabajo”, subraya decidido Diego Bello, un joven que participó en estas jornadas y que cursa 1º de Bachillerato en el CEIP Cotarelo.

Así, los 400 jóvenes que acudieron al Auditorio de Vilagarcía pudieron conocer de primera mano el amplio abanico que se les abre para poder elegir uno u otro grado dependiendo de sus gustos e intereses, así cómo la manera en la que acceder a dicha formación reglada.

Aunque las conferencias pudieron generar alguna duda entre los estudiantes, muchos otros llegaron al recinto con una idea clara e inamovible. “Tengo muy claro que quiero orientar mi futuro laboral a la rama de la mecánica. El interés me viene desde pequeño y mi idea a la larga sería montar un taller o algo relacionado con modificaciones de coches”, sostiene a la salida del auditorio Sergio Saborido, también estudiante del CEIP Cotarelo.

Un Saborido que, a pesar de que las materias presentadas por los ponentes poco tenían que ver con su posible futuro laboral, se dejó asesorar por los especialistas. “Hablé con una mujer y me informó de los centros donde se imparten los diferentes ciclos que me puedan interesar en el futuro si finalmente no curso mecánica”.

Asimismo, su compañero de pupitre, Diego Bello, sí que sacó provecho del evento: “Pretendo estudiar un grado de Informática y, aunque no trataron mucho sobre ello, sí hubo un espacio para los drones. Al final no sabes dónde vas a acabar, puedes hacer algo que te gusta y desarrollar tu labor profesional en un sector en el que nunca esperabas hacerlo”, remarca.

Espacio expositivo

La jornada, que finalizó alrededor de las 14.00 horas, también tuvo un espacio para las exposiciones con la ubicación de varios “stands” para acompañar las conferencias y en el que varios profesionales de diferentes empresas pudieran orientar a los alumnos más indecisos.

En la parte práctica, los estudiantes pudieron observar los diferentes proyectos tecnológicos diseñados por las empresas participantes y probar aparatos como son los drones o las gafas de realidad virtual que, en la mayoría de los casos, coparon el mayor protagonismo.

Finalmente, la gran mayoría participó en una actividad de dinamización cultural denominada “Trivial de Xuventude”, en la que los jóvenes fueron preguntando a los diferentes asesores sobre las dudas que iban surgiendo en las diferentes cartas, al más puro estilo del clásico juego de mesa.

“Tenemos que poner regulaciones de cómo se va a utilizar la Inteligencia Artificial”

Bertha Guijarro Berdiñas (A Coruña, 1969) es la coordinadora del grado de Inteligencia Artificial, una titulación que ha comenzado a impartirse por primera vez este curso en la Universidad de A Coruña y que se encuentra en plena expansión.

Licenciada y Doctora en Informática, compagina su actividad como miembro del laboratorio de I+D de Inteligencia Artificial de la citada universidad. Ayer mostró la herramienta a alumnos de bachillerato y FP en Vilagarcía.

–¿Qué es la Inteligencia Artificial que tanto está de moda?

–El término se acuñó oficialmente en 1958 y nació con la intención de hacer máquinas que pudieran tener un comportamiento que si se diesen en un ser humano diríamos que es inteligente. Hay técnicas de visión artificial, de procesamiento de lenguaje natural y para que las propias máquinas aprendan.

–¿Permite una mayor comodidad para las personas?

–Lo más destacable es la automatización de tareas de cierto nivel que hacemos. Podemos ir más allá como, por ejemplo, ver en una radiografía, determinados aspectos pequeños.

–Hay personas que sostienen que habrá pérdidas de empleo.

–No sé hasta que punto puede ocurrir. Si miramos la historia, con una revolución sí se pierden perfiles laborales, pero si miramos la industria textil podemos decir que la automatización no ha supuesto una pérdida de puestos de trabajo. La transformación va a ser segura y ya hay nuevos puestos. Esto mismo se decía de los ordenadores y no ha habido una destrucción neta.

– ¿Existe el riesgo de que la propia máquina supere al ser humano?

–Quiero pensar que está lejos de suceder si eso sucede. Es cierto que conlleva un riesgo y por eso se va a hacer una agencia española en esta materia. El riesgo que puede haber es la manipulación de vídeos y se nos presente de modo que no podamos distinguir si es real o la manipulación de datos personales. Tenemos que poner límites y regulaciones de cómo se va a utilizar la Inteligencia Artificial.

– Este curso es el primero como grado, ¿qué les enseñan a los alumnos?

–Cubre un hueco muy importante en la rama informática. Les enseñamos técnicas de aprendizaje, planificación, razonamiento, visión artificial entre otras materias. Todo ello muy práctico.