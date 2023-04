El histórico puente de Os Padriños sufre una media de casi 3.000 vehículos diarios

Los dos municipios sobre los que se asienta el puente están haciendo actuaciones urgentes para facilitar el paso de vehículos, como prohibir estacionar en las inmediaciones o retirar parte de las aceras que coronaban la calzada de Os Padriños, pero cada vez que un vehículo pesado, como un autobús, trata de acceder a él, la circulación se ralentiza. Se barajó la posibilidad de instalar semáforos, pero se ha optado por señales de preferencia, siendo esta de los vehículos que circulan en dirección a Cambados.

Otro problema que se está resolviendo a toda velocidad es el camino que siguen los peregrinos. Antes cruzaban por debajo del puente de Santa Marta, pero ahora son derivados directamente al de Os Padriños sin cruzar a la zona de Ribadumia. El Concello de Vilanova ha acondicionado ese tramo para que puedan caminar sin problemas.

Mientras los técnicos continúan estudiando qué hacer con el puente, el proceso de degradación de la estructura continúa. Ayer, el hundimiento del tablero se fue extendiendo por toda la superficie, amenazando con tensionar demasiado los cables que soportan el lado izquierdo de la infraestructura. Si estos ceden, el colapso del puente puede ser completo en el vano central, precipitándose al río Umia, que era uno de los temores que tenían los técnicos el pasado miércoles mientras mantenían una reunión con la consellería, Ethel Vázquez, in situ.

La presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, hizo hincapié ayer en el problema que es esto para “la movilidad interna de la comarca; nosotros la hemos medido y pasan por ese puente un considerable número de personas que vienen a visitarnos”. Giráldez reconocía ayer estar “en plena consonancia con Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, de que alguien va a tener que dar muchas explicaciones, porque no es normal que un puente tenga estos problemas en tan solo 16 años”.

El PSOE de Vilanova solicitó ayer que se haga una auditoría sobre la gestión de la construcción y la gestión del mantenimiento del puente. No dudan en calificar de “despropósito” lo ocurrido e insisten en que “los vecinos quieren saber si el proyecto se adecuó a lo redactado por los técnicos, si se escamoteó alguna partida o si se dejó de hacer algo por alguna circunstancia, es decir, despejar las dudas que pudiese haber sobre si hubo corruptelas en Pontearnelas”. Una vez clarificado ese punto, la formación también entiende que es necesario saber “cuantas inspecciones de la Xunta, titular del puente, se realizaron, si es que se ha hecho alguna y, según los datos, habrá que tomar algún tipo de responsabilidad”.

La formación también deja como reflexión la “falta de contundencia de Durán en este tema” recordando que se ejecutó la obra en época de Rafael Louzán como presidente de la Diputación y que Infraestruturas era el ente encargado de su mantenimiento.

Malestar vecinal por el corte de carreteras adyacentes

Mientras los técnicos se afanan por encontrar una solución a los problemas del puente, el malestar vecinal se ha ido incrementando, sobre todo por el corte de los viales adyacentes que comunican las viviendas de Pontearnelas con sus fincas. Especial malestar genera entre los vecinos que se haya cortado la EP-9501 que pasa por debajo del puente, pero no por la zona afectada. Los vecinos explicaban ayer que “el tramo de puente que ha colapsado es el vano central, que no atraviesa por encima de esta carretera, el tramo que sí lo hace es de vigas pretensadas y no representa un riesgo, por eso queremos que reabran la carretera para poder ir a trabajar”. No en vano, los meses de abril y mayo son muy importantes para la agricultura, y los vecinos se están encontrando con que no pueden ir a realizar trabajos en las fincas, ni siquiera accediendo por una vía paralela que no pasaría por debajo de la PO-300, la carretera afectada por el corte.