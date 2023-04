Somos acusa a Castro de perder hasta tres millones del Pirep por no tramitar la solicitud

Somos Ribadumia arremetió ayer contra el alcalde del municipio, David Castro, al que acusa de dejar escapar una inversión millonaria al no presentar ningún proyecto a los fondos europeos Next Generation que se otorgaban dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Pirep), como si realizaron varios municipios limítrofes. Un ejemplo de ello son Meis, que recibirá 388.000 euros para la reforma de su pabellón de deportes, o Sanxenxo, con 1,5 millones de euros para el Pazo Emilia Pardo Bazán.

Enrique Oubiña, portavoz y candidato de Somos, destaca que “se han perdido hasta tres millones de euros en inversiones por no presentarse”. Oubiña afirma que “incluso aceptaríamos que, como en el caso de Cambados, la puntuación fuese insuficiente; sería menos aceptable que, como en el caso de Vilanova, se perdiese por no presentar la documentación de forma correcta, pero es que Ribadumia ni siquiera se ha dignado a presentar algo, una circunstancia que debería conllevar dimisiones”.

Por si no fuese lo suficientemente grave, Oubiña recuerda que “la Diputación dotó una partida económica en junio del pasado año para que los concellos, entre los que estaba Ribadumia, afrontasen el coste de redactar los proyectos del Pirep Local, un plan que, en conjunto, estaba dotado con 600 millones de euros para todo el Estado. “No sabemos que hizo Castro con el dinero de la Diputación, ya que ni proyectos se han redactado, pero si se han usado o no, la realidad es que Ribadumia ha perdido la posibilidad de acceder a esas ayudas”, explica.