Una avería en A Illa cambia la titularidad de varias líneas en la zona de O Charco

Todo comenzó con problemas en la conexión a internet, pero ha ido derivando hasta cambiar los números de los titulares de telefonía fija en gran parte del barrio de O Charco y Pedraserrada, en A Illa de Arousa, una circunstancia que está causando más de un quebradero de cabeza a los vecinos, que ya han comenzado a presentar denuncias ante Consumo y a contactar con la Unión de Consumidores de Galicia (Ucegal) para interponer denuncia.

Los hechos por los que se quejan los vecinos se remontan al 27 de marzo, cuando tuvieron una avería en la red, con la caída de internet. Esa circunstancia se solucionó, pero no funcionaban servicios como la televisión o el teléfono fijo. “Pensé que era una avería normal y, tras reiniciar y ver que no se solucionaba, alerté al servicio del que dispone la telefónica”, explicaba ayer uno de los afectados. Tan solo un día después se personó un técnico que, tras comprobar varias cuestiones fuera de la vivienda regresó para decirnos que “parecía haber un cruce de líneas, que algo raro pasaba”. Una hora después de que el técnico se marchase “recibimos un comunicado de que todo había vuelto a la normalidad; no era así, seguíamos sin línea por internet”. La sorpresa de este usuario llegó un par de días después, cuando decidió llamar a su número de teléfono fijo, encontrándose con que la persona que estaba al otro lado de la línea no era nadie de su familia, sino una vecina. No se trataba de un error en la numeración, sino de la existencia de un cruce de líneas que, dos semanas después, “sigue sin solucionarse y afecta a varias viviendas de las zonas de O Charco y Pedraserrada”.

Varios de los afectados ya han acudido a Consumo para presentar una queja formal porque consideran que “nos puede estar causando un importante perjuicio, desde perder llamadas médicas a otro tipo de cuestiones, sin que la operadora sea capaz de darnos una solución”.