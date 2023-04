Echamos de menos tu presencia, pero seguimos apreciando tus recuerdos como amigo y tus libros sobre las historias y costumbres del pueblo, libros que se pueden adquirir en la librería Waldina.

Has dejado un gran vacío, pero los carrilexos no te olvidan y te han homenajeado varias veces, un reconocimiento que confirma lo que has significado para el pueblo. Queremos que tus pensamientos perduren a través de tus libros y también en un banco con tu nombre, cuya petición ya fue entregada al Concello, en un lugar estratégico del pueblo.

Gracias a tu capacidad de memoria, has descrito en tus libros costumbres, tradiciones y anécdotas de personajes que existieron, gente buena y honrada, que formaron los pilares de nuestro pueblo. Como mirar al pasado en un espejo de letras.

En uno de tus libros dedicado al Círculo Artístico Deportivo, conocido como el Gato Negro, podemos leer lo siguiente: “A todas as persoas que desinteresadamente traballaron e traballan polo Gato Negro e polo seu Carril, para que sigan conservando a cultura e as costumes do noso pobo, así como as persoas que Deus chamou para o seu lado. Seguro que todos os veciños, dende ese lugar maravilloso, estarán mirando para o seu Carril e para o Gato Negro, e se sentirán moi felices de ser recordados”.

Hoy estarás junto a esos vecinos y compañeros que se han ido antes, viendo y comentando tu trabajo que no ha sido en balde, pues has dejado tus huellas plasmadas en tus libros y en la reconstrucción del Gato Negro. Hace un año que te fuiste, pero el pueblo de Carril no te olvida.

*Vecino de Carril.