Renova lamenta que Vilanova lleve más de una década esperando por un centro de día

Apenas habían transcurrido unas semanas de la compra del pazo de Vista Real por parte del Concello de Vilanova cuando el alcalde, Gonzalo Durán, y la conselleira de Política Social de aquel entonces, Beatriz Mato, anunciaron que en esos terrenos se construiría un centro de día para atender a las personas mayores del municipio. Corría el año 2011 y aquella promesa nunca se llegó a ejecutar. Renova Vilanova, la formación que lidera José Juan Durán ha rescatado aquella promesa en sus redes sociales para censurar que, durante todos estos años, no se haya intentado poner en marcha un proyecto de estas características, muy necesario para Vilanova. Tan solo se han puesto en marcha varias Casas do Maior que no alcanzan a cubrir los servicios que garantizaría un centro de día en el municipio.

Además de la ausencia de un centro de día, los integrantes de la nueva formación que concurrirá a las elecciones en Vilanova también se suman a las críticas vertidas por el PSOE sobre el punto limpio. Aseguran que ese proyecto “se vendió casi como una realidad hace meses en lo que parece otro acto de propaganda más”. Insisten en que un servicio de estas características es “algo muy necesario y por el que llevamos más de veinte años aguardando los vecinos y que todavía no tiene financiación porque lo que se ha hecho es solicita runa subvención porque el Concello no puede poner dinero a causa de su decida enorme”. Por último, la formación también pone el foco sobre el abandono que, desde la administración municipal, sufre el rural vilanovés. Un ejemplo de lo que denuncia, aseguran, sería la zona de Corón, donde son apreciables “señales en mal estado, maleza que oculta indicaciones de tráfico, contenedores deteriorados, cableado por todas partes, y hasta una puerta rota en una instalación municipal”. Lamentan desde Renova que el grupo de gobierno “haga propaganda pero no se ocupe del día a día, que es la realidad del municipio; de ese desinterés es un claro ejemplo Corón”.